Dilan Çıtak 'Tatlıses'i sildi

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Dilan Çıtak, Bodrum’da oturduğu ev için kendisinden kira isteyen babasıyla büyük bir tartışma yaşamış, baba-kız arasındaki gerginlik televizyon programlarına yaptıkları açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla tırmanmıştı.

Kendisini büyüten Cem Çıtak’ın fotoğrafını “Cem Çıtak diye yazılır adam diye okunur” mesajıyla paylaşarak İbrahim Tatlıses’e gönderme yapan Dilan Çıtak, katıldığı bir programda da “Tatlıses soyadının benim yaptığım müziğe hiçbir faydası yok” açıklamasını yapmıştı.

Bunun üzerine İbrahim Tatlıses kızının konuk olduğu programa “Madem Cem Çıtak diye yazılır adam diye okunur, o zaman benim soyadımı kullanmasın” mesajını göndermişti.

Yaşananların ardından Dilan Çıtak, Instagram hesabından ‘Tatlıses’ soyadını sildirmek için harekete geçti.

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ARTIK 'DİLAN ÇITAK'

Gerekli başvuruları yapan Dilan Çıtak, Instagram sayfasından 'Tatlıses' soyadını sildi. Gelişmeyi de Hadise'nin 'Biz burdayız' şarkısıyla sosyal medya hesabından duyurdu: