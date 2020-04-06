Dilan Çıtak Tatlıses kimdir? Dilan Çıtak kaç yaşında?

Dilan Çıtak'ın sevgilisi Levent Dörter corona virüse yakalanmış, 10 günlük tedavinin ardından geçtiğimiz hafta taburcu olmuştu. Bir kötü haber de Dilan Çıtak Tatlıses'ten geldi. Magazinseverler şimdi Dilan Çıtak hakkında bilgilerini tazelemek için internette araştırma yapıyor. İşte, Dilan Çıtak Tatlıses hakkında tüm merak edilenler...

2 Aralık 1989 İstanbul doğumlu. Tüm hayatı boyunca tıpkı İbrahim Tatlıses gibi müzikle iç içe bir yaşantısı oldu. 2003 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümünde yarı burslu olarak okumaya başladı. Asıl branşı şan olarak başladığı eğitimine piyano ve keman dersiyle de devam etti. 2 sene keman 4 sene piyano çaldı kemanı bıraktı ve piyano çalmaya devam etti. Okul süresince müzikallerde ve korolarda yer aldı. Caz orkestralarında solistlik yaptı. Aynı zamanda Pera tiyatroda 2 sene oyunculuk eğitimi aldı.

2011'de dil ve müzik eğitimi için Amerika’ya gitti. "Berklee College Of Music" öğrencilerinden oluşan çeşitli ekiplerle büyük sahnelerde konserler verdi. (Harper’s Ferry,Wally’s Cafe,939 Cafe). Kendi alanında bir çok başarıya imza atmış “The Julliard School”dan mezun Amerikalı bir vokal hocası ile vokal çalışmaları yaptı. Bir yıllık dil ve müzik eğitimi sonrasında Türkiye’ye dönüş yaptı. İTÜ İngilizce müzikoloji bölümünü kazanarak eğitimine bu alanda devam etti.

Sanat okulunda Keman ve Piyano hocalığı yapıyor. Kendi projesi olan SOUL SENSATION band’in solistliği ve İskender Paydaş’ın “Zamansız Şarkılar” projesinde de vokal olarak yer almıştı.

İBRAHİM TATLISES İLE YAŞADIKLARI

Dilan Çıtak, babası olduğunu iddia ettiği şarkıcı İbrahim Tatlıses'e babalık davası açmıştı. İbrahim Tatlıses avukatı aracılığıyla davayı kabul etmişti. Bakırköy 1. Aile Mahkemesi, Dilan Çıtak'a yasal olarak, ilk önce nüfusunda bulunduğu üvey babasına "soybağının reddi" davası açması gerektiğini belirterek davayı askıya almıştı.

Dilan Çıtak, öte yandan Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemesine "Soyadı değişikliği ve düzeltilmesi" davası açmış, Tatlıses soyadını Çıtak soyadı ile birlikte kullanmayı talep etmişti. Mahkeme, Çıtak olan soyadını Tatlıses olarak değiştirirken iki soyadını birlikte kullanmasının hukuken mümkün olmadığı için bu talebi reddetmişti.

Dilan Tatlıses'ın, Bakırköy Aile Mahkemesinde açtığı "soybağının reddi" davası kabul edilirken, Dilan, 2007'de kaybettiği üvey babası Cem Çıtak'ın nüfusundan çıkmış oldu. Mahkeme, Dilan Tatlıses’in İbrahim Tatlıses’in kızı olduğunu kabul ederse genç kız babasının nüfusuna kaydedilecek.