Dilan Çıtak: Manifest’i hedef almadım

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Dilan Çıtak, yardım projelerine dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çıtak, “Bir kız grubunun konserine gidiliyor. Bu kızlar çok yetenekli ama hayır işleyin ya. Şu an delicesine konsere gitmeyerek, olmayan konserlerimle barınaklara yardım etmeye çalışıyorum” dedi.

Şarkıcının bu ifadeleri Manifest grubuna yönelik olduğu iddia edilirken birçok sosyal medya kullanıcısı da Çıtak’ı kıskançlıkla suçladı. Dilan Çıtak, paylaşımına gelen tepkilerin ardından yeni bir açıklama yaptı:





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20’Lİ YAŞLARDAKİ GENÇLERİ KISKANMAM

“Sadece bir kişiyi ya da grubu hedef göstermedim. Kızlarla ilgili tek bir cümle söyledim; ‘Bir kız grubuna gidiliyor deli gibi.’ Konumuz kızlar değil onlardan sadece saniyelik bahsettim. 20’li yaşlardaki gençleri kıskanacak çağı çoktan geride bıraktım.”