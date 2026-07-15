×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Dilan Çıtak: Manifest’i hedef almadım

Güncelleme Tarihi:

#Dilan Çıtak#Manifest#KONSER
Dilan Çıtak: Manifest’i hedef almadım
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2026 07:42

Dilan Çıtak, sanatçıların hayvanlara yardım yapmamasını eleştirdi. Çıtak’ın ifadelerinin odağının Manifest grubu olduğu öne sürüldü. Şarkıcı iddiaları kabul etmedi ve “Konumuz kızlar değil onlardan saniyelik bahsettim” dedi.

Haberin Devamı

Dilan Çıtak, yardım projelerine dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çıtak, “Bir kız grubunun konserine gidiliyor. Bu kızlar çok yetenekli ama hayır işleyin ya. Şu an delicesine konsere gitmeyerek, olmayan konserlerimle barınaklara yardım etmeye çalışıyorum” dedi.

Şarkıcının bu ifadeleri Manifest grubuna yönelik olduğu iddia edilirken birçok sosyal medya kullanıcısı da Çıtak’ı kıskançlıkla suçladı. Dilan Çıtak, paylaşımına gelen tepkilerin ardından yeni bir açıklama yaptı:

Dilan Çıtak: Manifest’i hedef almadım

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

20’Lİ YAŞLARDAKİ GENÇLERİ KISKANMAM

“Sadece bir kişiyi ya da grubu hedef göstermedim. Kızlarla ilgili tek bir cümle söyledim; ‘Bir kız grubuna gidiliyor deli gibi.’ Konumuz kızlar değil onlardan sadece saniyelik bahsettim. 20’li yaşlardaki gençleri kıskanacak çağı çoktan geride bıraktım.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dilan Çıtak#Manifest#KONSER

BAKMADAN GEÇME!