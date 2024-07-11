Dilan Çıtak 'konuşacağım' dedi, sessizliğe büründü

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ŞİDDET VE BASKI İDDİASI

İbrahim Tatlıses’in 23 yıl sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak Tatlıses, sosyal medyada kafaları karıştıran bir paylaşım yaptı. Babasıyla zaman zaman sorunlar yaşayan 34 yaşındaki şarkıcı, şiddete uğradığını öne sürdü:



“Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli. Anlatacaklarımdan sonra bütün dünya böyle bir şiddet yanlısını sevmeye devam edebilir ama artık herkes gerçeği bilmeli.”

KONUŞULACAK BİR ŞEY YOK!

Konuşacağını söylemesine rağmen sessizliğe bürünen Dilan Çıtak Tatlıses önceki akşam Bodrum’da görüntülendi. Soruları “Hiç böyle bir şeye gerek yok” diyerek yanıtsız bırakan şarkıcı, gergin tavırlarıyla dikkat çekti.



“Babanız İbrahim Tatlıses’ten mi şiddet gördünüz?” sorusu karşısında muhabirlere “Konuşulacak bir şey yok” diyen Dilan Çıtak Tatlıses, eşi Levent Dörter’le beraber aracına bindi.

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Yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem olan Dilan Çıtak Tatlıses’e eşi Levent Dörter’den destek geldi. Dörter, Instagram’da Tatlıses’in fotoğrafını şu notla paylaştı: “Senin ne kadar merhametli, temiz kalpli olduğuna, insanlara, hayvanlara yardıma koştuğuna yaşayarak ve görerek tanık olanlardanım. Ailenle olan bağına hayranım. Ve ne kadar çelme yesen de yıldızlara ulaşmana az kaldı. Unutma ki güneş balçıkla sıvanmaz güzel karım.”

İbo’nun yanında

İdo Tatlıses, İbrahim Tatlıses’le çekilmiş bir çocukluk fotoğrafını “Babam” notuyla paylaşarak tarafını gösterdi. Bunun üzerine iki kardeş sosyal medyada birbirini takip etmeyi bıraktı.