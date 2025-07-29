Dilan Çıtak aracını polisin üzerine sürmüştü... İbrahim Tatlıses'ten ilk yorum geldi

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Türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, 34 COU 280 plakalı kamyonetiyle emniyet şeridinde giderken polis tarafından durduruldu. Polis, Çıtak'a ehliyet ve ruhsat sordu. Bu sırada Çıtak, aracını hareket ettirdi. Polis ekipleri, Çıtak'a 'Dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan Dilan Çıtak, aracını polisin üzerine sürdü.

Polis ekipleri, havaya 2 el uyarı ateşi açınca Dilan Çıtak aracını yol ortasında durdurdu.

Olay yerine çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi.

'Ben İbrahim Talıses'in kızıyım' diyen Dilan Çıtak, aracının kapılarını kilitledi.

Polis, silahını Çıtak'ın aracına doğrultarak inmesi için uyardı. Bir süre sonra kapıyı açan Çıtak, polis tarafından gözaltına alındı.

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'Görevli memura tehdit ve görevini yaptırmama' suçlarından adliyeye sevk edilen şarkıcı Dilan Çıtak, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Daha önce bir çok kez ailesi ile karşı karşıya gelen ve 'Tatlıses' soyadını sildirmek için harekete geçen Dilan Çıtak'ın sözleri baba İbrahim Tatlıses'e soruldu...

İbrahim Tatlıses, kızının adını kullanmasına "Hani beni kabul etmiyordu? Ne oldu şimdi? Çok şey var söylenecek..." diyerek karşılık verdi.