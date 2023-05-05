Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Dilan Çiçek Deniz: Sevdiğim insanlardan kolay vazgeçmem, aşk emek ister

Güncelleme Tarihi:

#Dilan Çiçek Deniz#Oyuncu#L’Officiel Türkiye
Dilan Çiçek Deniz: Sevdiğim insanlardan kolay vazgeçmem, aşk emek ister
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2023 08:05

Dilan Çiçek Deniz, L’Officiel Türkiye’ye kapak oldu. Thor Saevarsson’dan ayrıldıktan sonra Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başlayan oyuncu, “Sevdiğim insanlardan kolay vazgeçmem fakat sevmekten vazgeçtiğim bir nokta olabiliyor” diye konuştu.

Haberin Devamı

OYUNCU Dilan Çiçek Deniz, L’Officiel Türkiye yeni sayısı için çarpıcı pozlar verdi. İzlandalı Thor Saevarsson ile birlikteliğini bitirdikten sonra meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başlayan ünlü oyuncu “Aşkın peşinden koşar mısın yoksa çabuk vazgeçenlerden misin?”sorusuna ilginç bir yanıt verdi.

Deniz “Sevdiğim insanlardan kolay vazgeçmem fakat sevmekten vazgeçtiğim bir nokta olabiliyor” dedi ve ekledi: “Bu özelliğim benim için en hem güçlü hem de en zayıf tarafım.İkili ilişkiler zahmetli ve emek, karşılıklı fedakârlık, anlayış ister. Bunu aynı şekilde göremediğim zaman istemesem bile bir şey hissedemiyorum artık.”

SUNİ DENEYİMLERİ KOPYALIYORUZ

Ünlü oyuncu “Bir şey olmak mı; kendin olmak mı?” sorusuna da şu yanıtı verdi:

“Deneyimin ve tecrübenin önemini unuttuğumuz bir süreçten
geçiyoruz kolektif bir şekilde. Özellikle sosyal medyada ‘tasarlanmış’ suni deneyimleri kopyalıyormuşuz gibi geliyor. Gel gör ki her deneyim bir Instagram karesi, TikTok videosu için gibi sanki. Gerçek tecrübeyi, emek harcamayı, zorlanmayı, zorlamayı unuttuk. Sanırım bu da bu dönemin laneti. Hep bir şey olmak için yola çıkan olmak istediği insana dönüşmeye çalışan ama kendiyle mutlu olmayanların dönemi gibi. Bir şey olmak çabasından ziyade kendi yolunda olmak ve kendin için çabalamak her zaman daha kıymetli.”

Haberin Devamı

Ailem beni özgür yetiştirdi

Dilan Çiçek Deniz kendisini sevgiyle büyüten anne ve babasına minnettarlığını da dile getirdi: “Beni gerçekten çok doğru sevdiler ve seviyorlar. Onlar benimle gurur duyuyor, ben de onlarla gurur duyuyorum. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum onlara. Beni çok özgür yetiştirdiler ve sürekli ruhumu beslediler. Benim ideal insanlarım annem ve babam. Küçüklüğümden beri dürüstlüğe dayalı bir ilişkimiz var. Hatalarımız olsa bile hiç ayrılmaz ellerimiz.”

Dilan Çiçek Deniz: Sevdiğim insanlardan kolay vazgeçmem, aşk emek ister

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dilan Çiçek Deniz#Oyuncu#L’Officiel Türkiye

BAKMADAN GEÇME!

Charles 54 yıl önce de taç giymişti... Başında taşıdığı inanılmaz detayı o bile sonradan öğrendi

Charles 54 yıl önce de taç giymişti... Başında taşıdığı inanılmaz detayı o bile sonradan öğrendi!

#Kral 3'Üncü Charles
Böylesi bir fiyaskoyu hiç kimse beklemiyordu, yüzlerce yıllık geleneğin sonu oldu... Erimiş balmumu yağdı, konuklar baygınlık geçirdi

Böylesi bir fiyaskoyu hiç kimse beklemiyordu, yüzlerce yıllık geleneğin sonu oldu... Erimiş balmumu yağdı, konuklar baygınlık geçirdi

#Taç Giyme Töreni
BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu kiracı - ev sahibi tartışmaları

BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu kiracı - ev sahibi tartışmaları?

#Kiracı