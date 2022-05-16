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Dilan Çiçek Deniz Cannes’da onur konuğu

#Cannes#Dilan Çiçek Deniz#Kylie Minogue
Dilan Çiçek Deniz Cannes’da onur konuğu

Dilan Çiçek Deniz, 75. Uluslararası Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenecek Magnum etkinliğine onur konuğu olarak katılacak. Etkinliğe Kylie Minogue ve DJ Peggy Gou ev sahipliği yapacak.

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Dünyaca ünlü popçu Kylie Minogue, hit şarkısı “Can’t Get You Out Of My Head”i çıkışından 20 yıl sonra Güney Koreli DJ Peggy Gou ile yeniden yorumladı.

İkiliyi dondurma markası Magnum bir araya getirdi. Şarkı ve klip ilk kez 19 Mayıs’ta Cannes’da yapılacak lansmanda beğeniye sunulacak. Cannes Croisette’deki Magnum Evi’nde gerçekleşecek parti, kırmızı halı seremonisiyle başlayacak.

Dilan Çiçek Deniz Cannes’da onur konuğu

DJ Peggy Gou -Kylie Minogue 

HEYECAN VERİCİ

Partiye Magnum’un Türkiye’deki reklam yüzü olan Dilan Çiçek Deniz de katılacak. Oyuncu, Cannes Film Festivali kapsamında gerçekleşecek etkinlik için heyecanlı:

“Magnum’la işbirliğimiz reklam kampanyasıyla başlamıştı. Bu yıl da Magnum’un davetlisi olarak Cannes’a gidiyor olmaktan çok mutluyum. Kylie Minogue ile tanışacak olmak heyecan verici. Peggy Gou da uzun zamandır severek takip ettiğim bir DJ. Eminim ses getirecek bir etkinlik olacak.”

 

 

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#Cannes#Dilan Çiçek Deniz#Kylie Minogue

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