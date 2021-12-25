Dilan Çiçek Deniz aileye girdi: “Hanımlar, beyler; kayınpeder...”

Önceki gün soluğu İzlanda’da alan ünlü oyuncu, Saevarsson’ın ailesiyle de tanıştı. Thor Saevarsson’ın babasıyla birlikte objektif karşısına geçen Dilan Çiçek Deniz, gönderisinde, “Hanımlar, beyler; kayınpeder...” notunu düştü. SAATLERDİR YEMEK YAPIYOR İKİ GÖZÜMÜN ÇİÇEĞİ...
Deniz’in bir hayli neşeli olduğu da dikkatlerden kaçmadı. Oyuncu, sevgilisinin kardeşiyle de poz verdi. Ardından mutfağa giren ünlü isim, sevgilisinin mutfaktaki fotoğrafını ise, “Saatlerdir yemek
yapıyor iki gözümün çiçeği...” notuyla 4,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı.