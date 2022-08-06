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Dila Tarkan'a ‘Winnie’li baby shower

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#Dila Tarkan#Dağhan Doğruer#Baby Shower
Dila Tarkana ‘Winnie’li baby shower
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2022 10:07

Eylülde bebeğini kucağına almaya hazırlanan Dila Tarkan, dostları ve ailesiyle baby shower partisi yaptı. Winnie the Pooh konseptli parti renkli geçti.

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Mayıs ayında Dağhan Doğruer ile nikah masasına oturan Dila Tarkan, ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.

Dila Tarkana ‘Winnie’li baby shower

Tarkan, önceki gün bebeği için baby shower partisi verdi. Çizgi kahraman Winnie the Pooh konseptli parti oldukça renkli geçti.

Dila Tarkana ‘Winnie’li baby shower

Bal küpleri ve minik ayıcıklarla süslenen partiye Dila Tarkan-Dağhan Doğruer çiftinin aile üyeleri ve dostları katıldı.

Eylül ayında doğması planlanan bebeğin erkek olduğunu söyleyen Dila Tarkan, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafların altına “seninle tanışmayı sabırsızlıkla bekliyorum” notunu düştü.

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Dila Tarkana ‘Winnie’li baby shower

 

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#Dila Tarkan#Dağhan Doğruer#Baby Shower

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