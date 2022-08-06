Dila Tarkan'a ‘Winnie’li baby shower

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Mayıs ayında Dağhan Doğruer ile nikah masasına oturan Dila Tarkan, ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.
Tarkan, önceki gün bebeği için baby shower partisi verdi. Çizgi kahraman Winnie the Pooh konseptli parti oldukça renkli geçti.
Bal küpleri ve minik ayıcıklarla süslenen partiye Dila Tarkan-Dağhan Doğruer çiftinin aile üyeleri ve dostları katıldı.
Eylül ayında doğması planlanan bebeğin erkek olduğunu söyleyen Dila Tarkan, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafların altına “seninle tanışmayı sabırsızlıkla bekliyorum” notunu düştü.