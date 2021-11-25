Dijital performans için iş birliği

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Mayıs 2020’den bu yana platformda dijital olarak seyirciyle buluşan sanatçılar; biletleme, oyunlaştırılmış bağış ve kişiselleştirilmiş videolar gibi çeşitli yöntemlerle kazanç elde ediyor. Müzisyenler platformda canlı performansa imza atıyor.

Musixen ve MüzikOnAir arasındaki iş birliği sayesinde sanatçıların şarkı ve klipleri artık YouTube, YouTube Music, Spotify, fizy, Netd Müzik, Apple Music, Mood, Amazon Music, Deezer gibi dijital platformlarda da yayınlanarak çok daha fazla müziksevere ulaştırabilecek.