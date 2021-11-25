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Dijital performans için iş birliği

#Musixen#Müzikonair
Dijital performans için iş birliği

Dijital performans platformu ve müzisyen pazaryeri Musixen, MüzikOnAir ile yaptığı iş birliği sayesinde Musixen müzisyenlerinin dijital menajerliğini üstleniyor. Sanatçılar platformda canlı performans sergileyerek para kazanmanın yanı sıra, özgün müziklerini tüm dünyaya ulaştırma şansına erişiyor.

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Mayıs 2020’den bu yana platformda dijital olarak seyirciyle buluşan sanatçılar; biletleme, oyunlaştırılmış bağış ve kişiselleştirilmiş videolar gibi çeşitli yöntemlerle kazanç elde ediyor. Müzisyenler platformda canlı performansa imza atıyor.

Musixen ve MüzikOnAir arasındaki iş birliği sayesinde sanatçıların şarkı ve klipleri artık YouTube, YouTube Music, Spotify, fizy, Netd Müzik, Apple Music, Mood, Amazon Music, Deezer gibi dijital platformlarda da yayınlanarak çok daha fazla müziksevere ulaştırabilecek.

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#Musixen#Müzikonair

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