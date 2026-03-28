Dijan Köse'den babası Erol Köse'ye veda: Müziğinle hep yaşayacaksın

Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2026 08:03

23 Mart’ta bulunduğu binanın 16’ncı katından atlayarak yaşamına son veren yapımcı Erol Köse’nin kızı Dijan Köse, sosyal medyada duygusal bir paylaşım yaptı.

 Köse, babasına şöyle seslendi:

“Doktor Erol Bey, kalbimde sonsuz sevgin, bana bıraktığın en büyük mirasın; aklınla, yarattığın eserlerinle sonsuza dek hep benimle ve her neslin favorisi müziklerinle sen hep yaşayacaksın.”

Dijan Köse, cenaze törenine katılan ünlülere de teşekkür etti:

“Hayatımın en acı gününde yanımda olarak desteklerini esirgemeyen Polat Yağcı, Hare Dinçer, Hande Yener, Orhan Gencebay, Sevim Emre, İlker Koç, Seren Serengil, Ömür Gedik, Ferhat Göçer, Hakan Peker, Ömer Candan, Özgür Aras, Dilan Çıtak ve Şahin Özer’e sonsuz teşekkürler.”

