×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Didem Uzel: Amerika kendi vatandaşını doyuramıyor

Güncelleme Tarihi:

#Didem Uzel#Selim Sarı#Aslan Sarı
Didem Uzel: Amerika kendi vatandaşını doyuramıyor
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2023 08:11

Didem Uzel, önceki gün eşi Selim Sarı ve 7 yaşındaki oğlu Aslan ile Nişantaşı City’s’de görüntülendi.

Haberin Devamı

11 yıl önce yerleştiği ABD’den pandemide dönen Uzel, yurtdışına gitmek isteyenler için “Çok marifet zannediliyor ama yurtdışı kolay değil. Dönüp dolaşıp geleceğiniz yer burası. Amerika vatandaşını doyuramıyor, orada ne yapacaklar” dedi.

Uzel, “Yeniden gidecek misiniz?” sorusuna da şu yanıtı verdi:

“Selim’in işinden dolayı bir ayağımız orada. Aslan burada okula başladı. Ayrıca Amerika’da da enflasyon ve mülteci sorunu var. Ben burada güvende hissediyorum.” 

Kedisi olmayan şehrin faresi bol olur

Didem Uzel, Amerika’da yaşanan fare istilası hakkında da konuştu: “Özellikle New York’ta metro ve yaşam alanları çok zor durumda. Fareler bayağı boyut değiştirmiş ve büyümüş. Kedisi olmayan şehrin faresi bol olur!”

Didem Uzel: Amerika kendi vatandaşını doyuramıyor

Amerika’dayken aldığı aracı Türkiye’ye getirten Didem Uzel, “Pandemide apar topar dönünce arabayı buraya gemiyle getirttik” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Didem Uzel#Selim Sarı#Aslan Sarı

BAKMADAN GEÇME!