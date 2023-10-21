Didem Uzel: Amerika kendi vatandaşını doyuramıyor

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11 yıl önce yerleştiği ABD’den pandemide dönen Uzel, yurtdışına gitmek isteyenler için “Çok marifet zannediliyor ama yurtdışı kolay değil. Dönüp dolaşıp geleceğiniz yer burası. Amerika vatandaşını doyuramıyor, orada ne yapacaklar” dedi.

Uzel, “Yeniden gidecek misiniz?” sorusuna da şu yanıtı verdi:

“Selim’in işinden dolayı bir ayağımız orada. Aslan burada okula başladı. Ayrıca Amerika’da da enflasyon ve mülteci sorunu var. Ben burada güvende hissediyorum.”

Kedisi olmayan şehrin faresi bol olur

Didem Uzel, Amerika’da yaşanan fare istilası hakkında da konuştu: “Özellikle New York’ta metro ve yaşam alanları çok zor durumda. Fareler bayağı boyut değiştirmiş ve büyümüş. Kedisi olmayan şehrin faresi bol olur!”