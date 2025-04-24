Didem Soydan yeni aşkı ile Londra'da

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HAYRANI ÇEKTİ

Didem Soydan kalbinin kapılarını yeniden aşka açtı. Ünlü manken, İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan bir kafede işadamı Emir Hacısüleymanoğlu ile görüntülendi. İkiliyi fotoğraflayan ise tesadüfen orada bulunan Soydan’ınbir hayranı oldu.

1 AYDIR BİRLİKTELER

Didem Soydan ve Emir Hacısüleymanoğlu’nun 1 aydır birlikte oldukları öğrenildi. İlişkilerini şimdilik gizli tutmak isteyen ikilinin İstanbul’da objektiflerden köşe bucak kaçmak yerine, aşklarını doyasıya yaşamak için Londra’ya gittikleri ortaya çıktı.