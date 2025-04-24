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Didem Soydan yeni aşkı ile Londra'da

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#Didem Soydan #Emir Hacısüleymanoğlu#Londra
Didem Soydan yeni aşkı ile Londrada
İsmail BAYRAK
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2025 08:49

Ünlü manken Didem Soydan, işadamı Emir Hacısüleymanoğlu’yla aşk yaşamaya başladı. İkilinin ilişkisi, Londra’da çekilen fotoğraflarıyla ortaya çıktı.

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HAYRANI ÇEKTİ

Didem Soydan kalbinin kapılarını yeniden aşka açtı. Ünlü manken, İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan bir kafede işadamı Emir Hacısüleymanoğlu ile görüntülendi. İkiliyi fotoğraflayan ise tesadüfen orada bulunan Soydan’ınbir hayranı oldu.

1 AYDIR BİRLİKTELER

Didem Soydan ve Emir Hacısüleymanoğlu’nun 1 aydır birlikte oldukları öğrenildi. İlişkilerini şimdilik gizli tutmak isteyen ikilinin İstanbul’da objektiflerden köşe bucak kaçmak yerine, aşklarını doyasıya yaşamak için Londra’ya gittikleri ortaya çıktı.

Didem Soydan yeni aşkı ile Londrada

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#Didem Soydan#Emir Hacısüleymanoğlu#Londra

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