Haberin Devamı

YILLAR önce Amerika’ya yerleşen oyuncu Didem Erol, adını Serah Henesey olarak değiştirip kendine yeni bir hayat kurdu. Geçtiğimiz yıl Nathan Cowles ile evlenen Erol, şimdilerde yeni filmiyle gündemde. Eric Roberts, Rob Riordan ve Jacqi Vene ile başrolü paylaştığı “The Surprise Visit” filmi, eleştirmenlerden tam not aldı. Gerçek hayat hikâyesinden uyarlanan film, Amerika’nın saygın gazetelerinden The Washington Post tarafından haftanın en iyi yapımları arasında gösterildi.

Gerilim dolu hikâyesi ve “muhteşem” olarak adlandırılan sinematografisiyle “ölümcül bir saklambaç oyunu” yorumuyla övgüye değer bulundu. Didem Erol, filmin hem yapımcıların biri hem de senaryo ekibinde yer alarak, orijinal hikâyenin uyarlanmasına katkı sağladı.Didem Erol, gerçek bir hikâyeden uyarlanan filmin senaryo ekibinde de yer aldı.