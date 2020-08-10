Didem Ceran kimdir? Tamer Karadağlı ile gündeme geldi!

Didem Ceran, 24 Mart 1981 tarihinde Kayseri’de doğdu. Ceran erken yaşta bir evlilik yaşadı ancak bu evlilik 1,5 yıl sürdü. Evliliğini sonlandırmasının ardından İstanbul’a gelen Ceran, 2006 yılında ‘Oryantal Star’ yarışmasına katıldı. Ceran daha sonra ise Survivor yarışmasına katıldı. Burada Gönüllüler takımında yer alan Ceran, kısa sürede kavgaları ve tartışmaları ile gündeme geldi ve ardından yarışmadan elendi.

Tamer Karadağlı kimdir?

Azeri kökenli bir aileden gelen Tamer Karadağlı, 24 Mayıs 1967’de doğdu. İlkokula başlamadan ailesi ile birlikte ABD'ye yerleşen Tamer Karadağlı, Türkiye'ye döndü sonra tekrar Amerika'ya gitti. Lise son sınıfta kesin dönüş yaptığı yıllarda da ise sıklıkla Akün Sineması'na giderdi. Bir yandan da lise yıllarında onun için bir tutku olduğunu belirttiği seslendirme sanatçılığına başladı. Shakespeare'in "Kuru Gürültü" adlı oyununu hem Türkçe hem İngilizce oynadı. TED Ankara Koleji'nden sonra Çankaya Lisesi'nden ve Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olan sanatçı ilk filmini 1993 yılında çevirdi. Ferhunde Hanımlar dizisiyle ün kazandı. Birçok ünlü oyuncunun seslendirmesini de yapan Karadağlı, kendisi gibi oyuncu olan Arzu Balkan ile evliydi. Çiftin Zeyno isminde bir kızları bulunmaktadır. Çift 2007 yılında boşandı.