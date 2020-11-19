MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Hayat HaberleriDidem Balçın kimdir, nereli, kaç yaşında? Didem Balçın dizileri ve filmleri
GeriHayat Didem Balçın kimdir, nereli, kaç yaşında? Didem Balçın dizileri ve filmleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Hayat
Haber Giriş: 19.11.2020 - 11:05 | Son Güncelleme:

Didem Balçın kimdir, nereli, kaç yaşında? Didem Balçın dizileri ve filmleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Didem Balçın kimdir, nereli, kaç yaşında? Didem Balçın dizileri ve filmleri
Abone Olgoogle-news

Didem Balçın, oynadığı diziler ve filmler ile dikkatleri üzerine çeken isimler arasında yer almıştır. Özellikle Çakallarla Dans isimli filmlerdeki performansları ile dikkat çeken Didem Balçın, Kuruluş Osman dizisinde de rol almıştır. Peki, Didem Balçın kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, Didem Balçın dizileri ve filmleri

Didem Balçın, 18 Mayıs 1982 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. 

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı’ndan mezun oldu. Mezun olduktan sonra İstanbul’a gelerek çeşitli dizilerde sinema ve reklam filmlerinde rol aldı. İlk olarak Levent Kırca Tiyatrosu’nun “Ateşin Düştüğü Yer” oyununda görev aldı. 2009 yılında Nergis Öztürk ile beraber kendi tiyatrosunu kurdu. ”Bunu Yapan İki Kişi” isimli komedi oyunu ile Li̇ons En İyi̇ Komedi̇ Kadın Oyuncu ödülünü ortağı ile birlikte paylaştı. Daha sonraki yıllarda birçok tiyatro oyununda görev alan başarılı oyuncu, 2011 yılında ablası Özlem Kunduracı ile beraber Doda Sanat Eğitim Danışmanlık Yapım Şirketini kurdu.

Ayrıca babası TRT Radyosu’nda çalışmaktadır ve annesi Nur Balçın ise 1975 senesinde Japonya tarafından düzenlenen bir güzellik yarışmasında Türkiye’yi temsil etmiştir.

Sinema
YılBaşlıkRolüNotlar
2007Hayattan KorkmaTuğbaYardımcı karakter
2009Başka Dilde AşkLeylaYardımcı karakter
2010Çakallarla DansFatmaBaşrol
2010Çıkış NoktasıNilBaşrol
2012Açlığa DoymakBurcuBaşrol
2012Göl ZamanıŞahikaBaşrol
2012Çakallarla Dans 2: Hastasıyız DedeFatmaBaşrol
2013I II III IVEbruBaşrol/Kısa Film
2014GulyabaniYaseminBaşrol
2014Çakallarla Dans 3: Sıfır SıkıntıFatmaBaşrol
2014Oflu Hoca'nın ŞifresiAsiyeYardımcı karakter
2016Çakallarla Dans 4FatmaBaşrol
2018Çakallarla Dans 5FatmaBaşrol
Televizyon
YılBaşlıkRolüNotlar
2003Gurbet KadınıGülnazYardımcı karakter
2003Serseri AşıklarYelizYardımcı karakter
2005Rüzgarlı BahçeMenekşeYardımcı karakter
200629-30BilgeYardımcı karakter
2006Gözyaşı ÇetesiMineYardımcı karakter
2007Gurbet YolcularıSeherYardımcı karakter
2007Sevgili DünürümDidemYardımcı karakter
2009KasabaIrazYardımcı karakter
2009Olacak O KadarSunucuYardımcı karakter
2010Kadınları Anlama KılavuzuÖzgeBaşrol
2011Farklı DesenlerDuyguRüya Aydın Seslendirmesi
2011FirarGönülYardımcı karakter
2014-2018, 2019Diriliş ErtuğrulSelcan HatunBaşrol
2017-2018YalazaAlev YanardağBaşrol
2018Meleklerin AşkıMelike ÇekilmezYardımcı Karakter
2019Kuruluş OsmanSelcan HatunYardımcı Karakter
Tiyatro
YılBaşlıkRolüNotlar
2002Bernarda Alba'nın Evi Okul Oyunu
2003Ay Carmela Mezuniyet Terzi
2003Kafkas Tebeşir Dairesi Okul Oyunu
2005-2007Ateşin Düştüğü Yer Levent Kırca Tiyatrosu
2007Gereği Düşünüldü Levent Kırca Tiyatrosu
2014Parkta Güzel Bir Gün Moda Sahnesi
2016En Kısa Gecenin Rüyası Moda Sahnesi
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle