Didem Balçın kimdir, nereli, kaç yaşında? Didem Balçın dizileri ve filmleri
Didem Balçın, oynadığı diziler ve filmler ile dikkatleri üzerine çeken isimler arasında yer almıştır. Özellikle Çakallarla Dans isimli filmlerdeki performansları ile dikkat çeken Didem Balçın, Kuruluş Osman dizisinde de rol almıştır. Peki, Didem Balçın kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, Didem Balçın dizileri ve filmleri
Didem Balçın, 18 Mayıs 1982 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı’ndan mezun oldu. Mezun olduktan sonra İstanbul’a gelerek çeşitli dizilerde sinema ve reklam filmlerinde rol aldı. İlk olarak Levent Kırca Tiyatrosu’nun “Ateşin Düştüğü Yer” oyununda görev aldı. 2009 yılında Nergis Öztürk ile beraber kendi tiyatrosunu kurdu. ”Bunu Yapan İki Kişi” isimli komedi oyunu ile Li̇ons En İyi̇ Komedi̇ Kadın Oyuncu ödülünü ortağı ile birlikte paylaştı. Daha sonraki yıllarda birçok tiyatro oyununda görev alan başarılı oyuncu, 2011 yılında ablası Özlem Kunduracı ile beraber Doda Sanat Eğitim Danışmanlık Yapım Şirketini kurdu.
Ayrıca babası TRT Radyosu’nda çalışmaktadır ve annesi Nur Balçın ise 1975 senesinde Japonya tarafından düzenlenen bir güzellik yarışmasında Türkiye’yi temsil etmiştir.
|Sinema
|Yıl
|Başlık
|Rolü
|Notlar
|2007
|Hayattan Korkma
|Tuğba
|Yardımcı karakter
|2009
|Başka Dilde Aşk
|Leyla
|Yardımcı karakter
|2010
|Çakallarla Dans
|Fatma
|Başrol
|2010
|Çıkış Noktası
|Nil
|Başrol
|2012
|Açlığa Doymak
|Burcu
|Başrol
|2012
|Göl Zamanı
|Şahika
|Başrol
|2012
|Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede
|Fatma
|Başrol
|2013
|I II III IV
|Ebru
|Başrol/Kısa Film
|2014
|Gulyabani
|Yasemin
|Başrol
|2014
|Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı
|Fatma
|Başrol
|2014
|Oflu Hoca'nın Şifresi
|Asiye
|Yardımcı karakter
|2016
|Çakallarla Dans 4
|Fatma
|Başrol
|2018
|Çakallarla Dans 5
|Fatma
|Başrol
|Televizyon
|Yıl
|Başlık
|Rolü
|Notlar
|2003
|Gurbet Kadını
|Gülnaz
|Yardımcı karakter
|2003
|Serseri Aşıklar
|Yeliz
|Yardımcı karakter
|2005
|Rüzgarlı Bahçe
|Menekşe
|Yardımcı karakter
|2006
|29-30
|Bilge
|Yardımcı karakter
|2006
|Gözyaşı Çetesi
|Mine
|Yardımcı karakter
|2007
|Gurbet Yolcuları
|Seher
|Yardımcı karakter
|2007
|Sevgili Dünürüm
|Didem
|Yardımcı karakter
|2009
|Kasaba
|Iraz
|Yardımcı karakter
|2009
|Olacak O Kadar
|Sunucu
|Yardımcı karakter
|2010
|Kadınları Anlama Kılavuzu
|Özge
|Başrol
|2011
|Farklı Desenler
|Duygu
|Rüya Aydın Seslendirmesi
|2011
|Firar
|Gönül
|Yardımcı karakter
|2014-2018, 2019
|Diriliş Ertuğrul
|Selcan Hatun
|Başrol
|2017-2018
|Yalaza
|Alev Yanardağ
|Başrol
|2018
|Meleklerin Aşkı
|Melike Çekilmez
|Yardımcı Karakter
|2019
|Kuruluş Osman
|Selcan Hatun
|Yardımcı Karakter
|Tiyatro
|Yıl
|Başlık
|Rolü
|Notlar
|2002
|Bernarda Alba'nın Evi
|Okul Oyunu
|2003
|Ay Carmela
|Mezuniyet Terzi
|2003
|Kafkas Tebeşir Dairesi
|Okul Oyunu
|2005-2007
|Ateşin Düştüğü Yer
|Levent Kırca Tiyatrosu
|2007
|Gereği Düşünüldü
|Levent Kırca Tiyatrosu
|2014
|Parkta Güzel Bir Gün
|Moda Sahnesi
|2016
|En Kısa Gecenin Rüyası
|Moda Sahnesi
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