Didem Arslan Yılmaz kimdir, nereli kaç yaşında?

Didem Arslan Yılmaz, 12 Ocak 1974 tarihinde dünyaya geldi.



Kadıköy Kız Lisesi ardından İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo Televizyon Bölümü’nden mezun oldu. Gazeteciliğe 1992'de Flash TV'de haber sunarak başladı. Çalar Saat,Serdar Cebe'yle Haftasonu Haberleri, 13 Ajansı, Gün Ortası ve Türkiye'nin Nabzı programlarının sunuculuğunu üstlendi.



Profesyonel meslek hayatına haber merkezi ile başladı. Muhabirlik, ana haber spikerliği, sabah programı spikerliği yaptı.

Sağlık Bakanlığı ve CNN TÜRK'ün birlikte organize ettiği "Hayata Bağış" kampanyası büyük farkındalık yarattı.

Türkiye'nin Nabzı adlı tartışma programını hazırlayıp sundu. Gün içerisinde de yine farklı saat dilimlerinde kuşak programlarının hem mutfağında hem de ekran önünde görev aldı.

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