Devrim Yakut: Kitap yazmak bana şifa oldu

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D&R Suadiye’de düzenlenen imza gününde Yakut, kitabıyla ilgili okurlarla sohbet ederek, bol bol imza dağıttı. Kitap yazmanın, kendisine şifa verdiğini söyleyen Devrim Yakut, “Aklımın Aynalı Çarşısı, 52’nci yaşımın tecrübelerinden söz edilmiş ve benim bu hayata bırakabildiğim en önemli miraslarımdan. 14 öyküden oluşan, sıradan insanların sıra dışı hikayelerinin anlatıldığı bir kitap. Yazarken ve sonrasında bana şifa oldu. Okuyan herkese de öyle olmasını dilerim. Bu bir başlangıç oldu. Yazmaya devam ediyorum” dedi.