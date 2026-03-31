Detaylar belli oldu... Boşanmada kusurlu taraf Güzide Duran! Nafaka, tazminat ve velayet...

İstanbul Aile Mahkemesi’nde 2 yıldır devam eden davanın karar duruşmasına Güzide Duran ile Adnan Aksoy katılmadı.

Her iki tarafı da avukatları temsil etti. Gizli görülen boşanma davası yaklaşık 15 dakika sürdü.

Kararını açıklayan mahkeme, Adnan Aksoy’un ‘zina’ nedeniyle açtığı boşanma davasını kabul ederek, Güzide Duran’ı boşandığı eşine 200 bin lira maddi ve 200 bin lira da manevi olmak üzere toplam 400 bin lira tazminat ödemeye hükmetti.

ÇOCUKLARIN VELAYETİ BABAYA VERİLDİ



Güzide Duran’ın açtığı ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle çekişmeli boşanma davasını’ da kabul eden mahkeme, Adnan Aksoy’un Güzide Duran’a aylık 50 bin lira nafaka ödemesine karar verdi.

Tarafların 17 ve 14 yaşındaki iki çocuğunun velayetini babaya veren mahkeme, Güzide Duran’ın her ayın belirli günlerinde ve resmi tatillerde çocuğuyla şahsi ilişki tesisi kurmasına hükmetti.

Duruşma çıkışı açıklama yapan Güzide Duran’ın avukatı Feyza Altun, “Müvekkilim Güzide Duran’ın bugün boşandığını kamuoyunun bilgisine arz ederim. Kendisi uzun zamandır sürdürdüğü boşanma mücadelesini bitirmiş bulunmaktadır. Müvekkilim çocuklarından vazgeçmiş değildir. Mahkeme tarafından kişisel ilişki tesisi hükmü tesis edilmiştir. İtiraz olursa süreç devam edecek, fakat kendisi şu anda boşanmış bir kadındır” dedi.