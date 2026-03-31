×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK İLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Detaylar belli oldu... Boşanmada kusurlu taraf Güzide Duran! Nafaka, tazminat ve velayet...

Güncelleme Tarihi:

#Güzide Duran Boşandı#Adnan Aksoy#Boşanma Nedenleri
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2026 07:39

ÜNLÜ manken Güzide Duran ile 18 yıllık eşi işinsanı Adnan Aksoy’un karşılıklı görülen boşanma davasında karar açıklandı.

Haberin Devamı

İstanbul Aile Mahkemesi’nde 2 yıldır devam eden davanın karar duruşmasına Güzide Duran ile Adnan Aksoy katılmadı.

Her iki tarafı da avukatları temsil etti. Gizli görülen boşanma davası yaklaşık 15 dakika sürdü.

Kararını açıklayan mahkeme, Adnan Aksoy’un ‘zina’ nedeniyle açtığı boşanma davasını kabul ederek, Güzide Duran’ı boşandığı eşine 200 bin lira maddi ve 200 bin lira da manevi olmak üzere toplam 400 bin lira tazminat ödemeye hükmetti.

ÇOCUKLARIN VELAYETİ BABAYA VERİLDİ

Güzide Duran’ın açtığı ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle çekişmeli boşanma davasını’ da kabul eden mahkeme, Adnan Aksoy’un Güzide Duran’a aylık 50 bin lira nafaka ödemesine karar verdi.

Tarafların 17 ve 14 yaşındaki iki çocuğunun velayetini babaya veren mahkeme, Güzide Duran’ın her ayın belirli günlerinde ve resmi tatillerde çocuğuyla şahsi ilişki tesisi kurmasına hükmetti.

Haberin Devamı

Duruşma çıkışı açıklama yapan Güzide Duran’ın avukatı Feyza Altun, “Müvekkilim Güzide Duran’ın bugün boşandığını kamuoyunun bilgisine arz ederim. Kendisi uzun zamandır sürdürdüğü boşanma mücadelesini bitirmiş bulunmaktadır. Müvekkilim çocuklarından vazgeçmiş değildir. Mahkeme tarafından kişisel ilişki tesisi hükmü tesis edilmiştir. İtiraz olursa süreç devam edecek, fakat kendisi şu anda boşanmış bir kadındır” dedi.

BAKMADAN GEÇME!