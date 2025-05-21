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Derya’nın yeni aşkı

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#Derya Pınar Ak#Emirhan Topçu#Beşiktaş’In Yıldız Futbolcusu
Derya’nın yeni aşkı
İsmail BAYRAK
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2025 07:57

Fenomen dizi “Prens”te rol alan Derya Pınar Ak, Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Emirhan Topçu ile yeni bir aşka yelken açtı. İki aydır birlikte olan genç çift aşklarını gözlerden uzak yaşamak için Anadolu yakasında buluşmayı tercih ediyor.

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İKİ AYDIR BİRLİKTELER

Son dönemde yıldızı parlayan oyuncu Derya Pınar Ak gönlünü Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu’ya kaptırdı. “Sıfır Kilometre” filmindeki başarısı ve “Prens” dizisindeki rolüyle adından söz ettiren Derya Pınar Ak ile Emirhan Topçu kısa süre önce yeni bir aşka yelken açtı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden genç âşıkların iki aydır birlikte olduğu öğrenildi.

Derya’nın yeni aşkı

ANADOLU YAKASINDA BULUŞUYORLAR

Objektiflere yakalanmamak için Anadolu yakasında buluşan Derya Pınar Ak ve Emirhan Topçu’nun ne zaman ele ele ortaya çıkacağı merak ediliyor. Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu’nun daha önce Danla Bilic ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Ancak sosyal medya fenomeni bu iddiaları yalanlamıştı.

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Derya’nın yeni aşkı

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#Derya Pınar Ak#Emirhan Topçu#Beşiktaş’In Yıldız Futbolcusu

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