Derya Uluğ'dan itiraf: Nefes’i Asil’e yazdım onsuz hayalim yok

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◊ “Nefes” hayırlı olsun. İlk albümünüzün heyecanını yaşıyorsunuz. Nasıl bir duygu, ruh hali var şu an?

- Teşekkür ederim. Heyecanlı ve mutluyum. Dinleyicilerim tek bir şarkımı dinlemek yerine tüm albümüme zaman ayıracaklar, bunun için de ayrıca mutluyum.

◊ Size “albüm için doğru zaman” dedirten ne oldu?

- Zaten uzun zamandır istiyordum. 4 yıldır hazırlanıyorduk. Pandemi işin rengini değiştirdi. Çok fazla yazıp kenarda beklettiğimiz şarkımız vardı. Artık vaktiydi.

◊ Şarkıcıların neredeyse yüzde 90’ının single’ı tercih ettiği bir dönemdeyiz. Bu anlamda bir risk aldınız, öyle değil mi?

- Tabii ki. Tüketimin bu denli hızlı olduğu bir dönemde albüm risk taşıyor ama aynı zamanda uzun bir yol. Doğru zamanda temas edince, her şarkıda farklı bir lezzet bulacaklar.

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ALBÜMÜN İLK YARISI DİNAMİK İKİNCİ YARISI DUYGUSAL

◊ İlk klibi albümle aynı adı taşıyan “Nefes” şarkısına çektiniz. 14 şarkının 14’üne de klip gelecek mi?

- Albümde 11 şarkı ve 3 versiyon var. Dinleyicinin tepkisi çok önemli. Ben en az 6-7 klip çekmeyi düşünüyorum, belki hepsine de çekebilirim, belli olmaz.

◊ Albümünüzü nasıl tanımlarsınız?

- İlk yarısı dinamik, global sound’ları barındırıyor. İkinci yarısı daha duygusal, yaşanmışlıkları yüksek şarkılarla dolu. Tıpkı canlı performanslarım gibi.

◊ Neredeyse yaptığınız tüm şarkılar hit oldu. 11 şarkıyı aynı anda yayınlamak sizi tedirgin etmedi mi?

- Ne mutlu ki her şarkımı sevdiler, sahiplendiler bugüne kadar. Ben paylaşmayı çok severim. Şarkılarımı paylaşınca hissettiğim tek şey mutluluk oluyor. Tedirgin değilim. Hangi şarkıları sevecekler diye meraklı ve heyecanlıyım.

HEYECANI SEVERİM

◊ “Nefes” şarkısını Asil Gök’le birlikte yapmışsınız. Sözler size ait. Asil Bey’e ithafen yazdınız sanırım...

- “Nefes” şarkısının hikâyesi biraz uzun aslında. 2019’da yazılmış bir şarkı. Pandemi yüzünden albümü çıkaramayınca, zamanla sound’u ve bazı sözleri eskidi bizim için ama hiç dokunmadığımız yerleri de var. Ama evet, Asil’e yazıldı. Kendisi de besteledi. Emrah Karakuyu ile girdiğimiz şarkı yazma kampında değişiklikler yaptık. Emrah’la çok tatlı sözler yazdık, güncelledik.

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◊ Şarkıda “nefessin, almazsam biterim” diyorsunuz. Asil Bey’in olmadığı bir hayat fikri, size nasıl hissettiriyor?

- Aşk gelip geçici bir şey, gerçekten. Zamanla başka duygulara evriliyor. Bende evrildiği yer; Asil. Gerçekten nefesim oldu. Onsuz bir anım, hayalim yok.

◊ Yıllar geçse de aşk şarkıları yazdıracak bir ilişki... Sırrı nedir bunun?

- Hayat her zaman güllük gülistanlık olmuyor tabii ki. Zor zamanlar da bana şarkı yazdırıyor. O zor zamanlar bizi hem tazeleyen, hem de üretmemize sebep olan taraf. Ben heyecanı seven biriyim. Kendi içimizde kurduğumuz denge ve işlerde ne kadar bir arada olsak da görüşemememiz, özlem duygumuzu taze tutuyor.

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ALBÜMÜ ÇIKARDIK YA İNŞALLAH EVLİLİK DE OLUR

◊ Planlarınız arasında evlilik var mı?

- Şu albümü çıkardık ya, inşallah o da olur.

◊ Özel hayatınızı pek göz önünde yaşamıyorsunuz siz. Daha çok evde mi vakit geçiriyorsunuz?

- Göz önünde yaşamayı sevmeyen biriyim ben.

Çok evcilim ama bir yandan gezmeyi, keşfetmeyi de severim. Sadece bunu, zamanı boşa harcayacağımız yerlerde değil, daha farklı yerlerde gerçekleştiriyoruz. Hayatımızın çoğu stüdyo ve konserler arasında geçtiği için vakit bulduğumuzda görmediğimiz yerleri keşfetmeyi seviyoruz.

EN BÜYÜK HAYALİM YURTDIŞINDA STADYUM KONSERİ

◊ Kariyerinizle ilgili en büyük hayaliniz ne?



- Bende hayaller bitmez. Çok hayalim var. Ama en büyüğü, yurtdışında bir stadyum konseri vermek sanırım.

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BU MESLEĞİN PİN KODU VAZGEÇMEMEK

◊ Bu zamana kadar kariyerinizde sizi en zorlayan konu neydi?

- Kendime göre duraklama dönemi yaşadığım zamanlar oldu. Onlardan da bir şeyler öğrendim. Çalışmayı, öğrenmeyi çok seviyorum. Bu iki öğe insanı her zaman yukarı taşıyan şeyler. Aslında kolay görünen bir meslek bizimki. Ama öyle zorlukları var ki, sevmeyene işkence olur. Çünkü görünmeyen savaşlar var. Vazgeçmemek en büyük pin kodu.