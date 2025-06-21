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Derya Uluğ'dan "anoreksiya" itirafı! "Bir dilim ekmek yiyebilmek için dua ediyordum"

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#Derya Uluğ#Anoreksiya Nervoza#Nihal Candan
Derya Uluğdan anoreksiya itirafı Bir dilim ekmek yiyebilmek için dua ediyordum
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2025 12:03

Nihal Candan'ın anoreksiya nervoza hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından ünlü şarkıcı Derya Uluğ, üniversite yıllarında kendisinin de aynı hastalıkla savaştığını ilk kez açıkladı.

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Üniversite yıllarında ölümden dönen Derya Uluğ, yaşadığı zor süreci sosyal medya hesabından anlattı:

Derya Uluğdan anoreksiya itirafı Bir dilim ekmek yiyebilmek için dua ediyordum

39 KİLOYA DÜŞTÜM
Üniversite yıllarında anoreksiya yaşamış ve atlatmış biri olarak, sosyal medya baskıları ya da başka sebeplerle sağlıksız zayıflığın sanılandan çok daha tehlikeli olduğunu söylemek istiyorum. Bir dilim ekmek yiyebilmek için dua ettiğim geceleri biliyorum. Yemek yiyebilmenin ne kadar büyük bir nimet olduğunu o günlerden sonra anladım. 2 yıl süren ve 39 kiloya kadar düştüğüm bu süreçte inat ettim ve sağlığıma kavuştum. Fakat Nihal Candan bu kadar şanslı olamadı. Çok üzgünüm, mekanı cennet olsun. Genç kızlarımıza tavsiyem, zayıflık güzellik demek değildir, sağlık her şeyden kıymetlidir. Zayıf görünmekten mutlu oluyorsanız lütfen bunu sporla ve sağlıklı beslenerek yapın. Başka yöntemler sağlığınızı elinizden aldığında sadece zayıf ve sağlıksız olacaksınız. Lütfen sosyal medya baskılarına, yönlendirmelerine yenik düşüp hayatınızın elinden alınmasına izin vermeyin...

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#Derya Uluğ#Anoreksiya Nervoza#Nihal Candan

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