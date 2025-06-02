Derya Uluğ yaşadığı süreci anlattı: Tacizci çok tehlikeli!

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Derya Uluğ geçtiğimiz akşam Chamada Prestige Hotel’de sahne aldı. Sanatçı, konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Uluğ, sevgilisi Asil Gök ile kendisini tehdit ve taciz eden bir şahsın, uzaklaştırma kararına rağmen İzmir’deki konserine gelmesiyle korku dolu anlar yaşamıştı. Sanatçı, konu hakkında şu açıklamayı yaptı: “Hukuki süreç devam ediyor. Şu an tutuklu ama umarım bu durumdan hemen dönülmez. Çünkü bu basit olmayan ve tehlikeli boyutta bir takıntı. Bu konu hakkında konuşurken bile nabzım yükseliyor. Umarım bir daha kimse böyle bir şey yaşamaz. Yine de gerekli tedbirleri alıyoruz.”

BU DAVRANIŞI GÜZEL SANIYORLAR

Sanatçı, Şanlıurfa konserinde sahneye şişe atan hayranlarıyla ilgili ise şunları söyledi: “Bunların planlı yapıldığını düşünmüyorum. Hoş bir şey değil ama gençler, enteresan bir sosyal medya anlayışı ile birlikte bu davranışı güzel zannediyor. Bunu genele yaymak ise yanlış. Orada 100 bin civarında dinleyicimiz vardı. Tabii ki konserimize devam etmemiz gerekiyordu. Güzel bir gece bu şekilde gölgelendiği için üzüldüm.”

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KONSERE 1 AYDIR HAZIRLANIYORUZ

Derya Uluğ, yarınki Harbiye Açıkhava konseri için yaptığı hazırlıkları da anlattı: “Son provalar için çalışmaya devam edeceğiz. Daha kalbe dokunur bir konser olacak. Harbiye hepimiz için özel bir sahne, o yüzden çok özeniyorum. Bir aydır hazırlık yapıyoruz.” Sanatçı, muhabirlerin “Kıbrıs sahnelerinde en çok tercih edilen isimlerden birisiniz. Sizce bunun nedeni nedir?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Benim şarkılarımı seviyorlardır mutlaka ama ben sahnede sadece kendi eserlerimi seslendirmiyorum. Konsepte göre repertuvarımız değişiyor. Farklı türlerden şarkılar söylüyoruz ve izleyicilerimiz hem duygusal hem de enerjik anlar yaşıyor. Sanırım bu yüzden burada seviliyoruz. Bu durum da bizi mutlu ediyor.” Derya Uluğ sahne kostümleriyle ilgili soruları ise şöyle cevapladı: “Giyinmeyi seviyorum ve buna özen gösteriyorum. Ayrıca babam tekstilci olduğu için kıyafetlerin arasında büyüdüm.”