Derya Uluğ: Yapay zekâ korkutucu

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Derya Uluğ önceki akşam Kıbrıs Nuh’un Gemisi Otel’de hayranlarının karşısına çıktı. Şarkıcı, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Uluğ, teknolojinin aranje ve fikir aşamasında faydalı olduğunu ancak insan duygusunun yerini tutamayacağını açıkladı.

Şarkıcı, yapay zekânın müzik listelerini işgal etmesinden duyduğu üzüntüyü de gizlemedi: “Biz şarkıları ortaya çıkarırken aylarca emek veriyoruz. Gitarlar, yaylılar, her şey stüdyoda canlı çalınıyor. Müzisyenlik çok kıymetli. İnsanlar yiyeceğinden kesip enstrüman alıyor. Onların emeğinin yapay zekâ ile yok sayılması çok korkutucu. Bir şarkının arkasında sadece sanatçı değil; bestecisinden söz yazarına, aranjöründen stüdyo müzisyenine kadar büyük bir ekip var.”

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MÜZİĞİN GELECEĞİ ZARAR GÖRÜYOR

Derya Uluğ, şarkıların canlı kayıt sürecinin önemine de vurgu yaptı: “Her notada, her kayıtta yılların birikimi ve alın teri bulunuyor. Sanatın ve müziğin sürdürülebilir olması için bu emeğe gereken saygının gösterilmesi şart. Emek görünmez olduğunda yalnızca sanatçılar değil, müziğin geleceği de zarar görüyor.” Ardından sahneye çıkan Derya Uluğ, sevilen şarkılarını hayranlarıyla seslendirdi.

NİKAH BU YIL

Derya Uluğ, 10 yıllık beraberliğin ardından nişanlandığı Asil Gök ile yaptığı düğün planlarını anlattı: “Allah’tan bir mani olmazsa 2027 yılına evli olarak gireceğiz. Yılbaşından önce, önümüzdeki 4 ay içinde sevdiklerimiz ve ailemizle birlikte olacağımız sade ve mutlu bir akşam hayal ediyoruz.”