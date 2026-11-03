Derya Uluğ ve Asil Gök’ün düğün tarihi belli oldu!

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Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, uzun yıllardır birlikte olduğu müzisyen Asil Gök’ten doğum gününde evlilik teklifi almıştı. Mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırmaya hazırlanan çift, ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle nişanlanmıştı. Nişan karelerini sosyal medya hesaplarından paylaşan ikili, takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı almıştı.

25 KASIM’DA EVLENİYORLAR

Evlilik hazırlıklarını sürdüren Derya Uluğ ve Asil Gök, düğün için 25 Kasım tarihini belirledi. Çiftin düğün mekânı olarak ise Zincirlikuyu’daki bir oteli tercih ettiği öğrenildi.

Yakın çevrelerinden edinilen bilgilere göre törene çiftin ailelerinin yanı sıra yakın dostları ve birlikte çalıştıkları isimler de katılacak.

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