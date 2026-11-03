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Derya Uluğ ve Asil Gök’ün düğün tarihi belli oldu!

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#Derya Uluğ#Asil Gök#Düğün
Derya Uluğ ve Asil Gök’ün düğün tarihi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2026 12:42

10 yıldır aşk yaşadığı Asil Gök ile evlilik yolunda ilk adımı atan şarkıcı Derya Uluğ’un düğün tarihi ve nikâhın yapılacağı mekân belli oldu. Çiftin, düğün hazırlıklarını yakın çevrelerine sürpriz yapmak amacıyla gizlilik içinde yürüttüğü öğrenildi.

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Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, uzun yıllardır birlikte olduğu müzisyen Asil Gök’ten doğum gününde evlilik teklifi almıştı. Mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırmaya hazırlanan çift, ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle nişanlanmıştı. Nişan karelerini sosyal medya hesaplarından paylaşan ikili, takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı almıştı.

Derya Uluğ ve Asil Gök’ün düğün tarihi belli oldu

25 KASIM’DA EVLENİYORLAR

Evlilik hazırlıklarını sürdüren Derya Uluğ ve Asil Gök, düğün için 25 Kasım tarihini belirledi. Çiftin düğün mekânı olarak ise Zincirlikuyu’daki bir oteli tercih ettiği öğrenildi.

Yakın çevrelerinden edinilen bilgilere göre törene çiftin ailelerinin yanı sıra yakın dostları ve birlikte çalıştıkları isimler de katılacak.

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Derya Uluğ ve Asil Gök’ün düğün tarihi belli oldu

 

 

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#Derya Uluğ#Asil Gök#Düğün

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