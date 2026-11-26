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'Canavar', 'Okyanus' ve 'Kanunlar Gibi' şarkılarıyla tanınan Derya Uluğ, uzun yıllardır birlikte olduğu müzisyen Asil Gök ile hayatını birleştirdi. Yaklaşık 10 yıldır süren ilişkilerini evlilikle taçlandıran çift, İstanbul'da düzenlenen düğün töreninde sevdikleriyle birlikte mutluluklarını paylaştı.

Derya Uluğ ve Asil Gök'ün aşkı yıllar önce başladı. İlişkilerini gözlerden uzak ama birlikte sürdürmeyi tercih eden çift, evlilik yolunda ilk adımı geçtiğimiz haziran ayında attı. Nişanlanan ikili, bu özel günün ardından düğün hazırlıklarına başladı.

Derya Uluğ, nişan töreniyle ilgili yaptığı açıklamada, "Çok tatlı, sade, tam istediğimiz gibi gönlümüze göre güzel bir gün oldu" ifadelerini kullanarak mutluluğunu dile getirmişti.

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Asil Gök, sevgilisi Derya Uluğ'a doğum gününde evlilik teklif ederek romantik bir sürprize imza atmıştı. Bu teklifin ardından evlilik kararı alan çift, dün akşam gerçekleşen düğünle hayatlarını birleştirdi.

Düğün öncesinde otelde yaşanan romantik anlar da dikkat çekti. Beyaz gelinliğiyle düğünün yapılacağı mekâna gelen 40 yaşındaki Derya Uluğ'u, müstakbel eşi Asil Gök kapıda karşıladı. Birbirlerine sarılan çiftin mutluluğu objektiflere ve davetlilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Nikâh şahitleri ünlü isimler



Ünlü çiftin nikâh şahitliğini eski futbolcu Mesut Özil, yapımcı Polat Yağcı ve Samsun Demir üstlendi. Müzik ve sanat dünyasından çok sayıda ismin katıldığı düğün, ünlü isimlerin buluştuğu özel gecelerden biri oldu.

Derya Uluğ ve Asil Gök'ün mutluluklarına ortak olan davetliler arasında Demet Özdemir, Bengü, Cenk Tosun, Yasemin ve İdo Tatlıses, Demet Akalın ve Okan Kurt, Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya, Reynmen ve eşi Emire Cansu Kurtaran, Hande Doğandemir, Müjde Uzman, Amine Gülşe ve Ersay Üner de yer aldı.

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Gecede Serdar Ortaç, Emre Altuğ ve çok sayıda sanatçı sahne aldı.

Çiftin düğününden kareler, davetlilerin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla ortaya çıkarken, 10 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandıran Derya Uluğ ve Asil Gök'ün geceden yansıyan mutlulukları büyük ilgi gördü.