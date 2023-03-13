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Restorasyon çalışmaları bitti... Derya Şensoy ve Celal Can Algül’ün aşk yuvası!

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#Derya Şensoy#Celal Can Algül#Uraz Kaygılaroğlu
Restorasyon çalışmaları bitti... Derya Şensoy ve Celal Can Algül’ün aşk yuvası
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2023 09:54

Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan Derya Şensoy ve iş insanı sevgilisi Celal Can Algül’ün birlikte satın aldıkları Cihangir’deki evlerinin iç tadilatı bitti.

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Derya Şensoy’un zevkine göre dekore edilen evin şimdi de dış cephesi yenilenecek. Önümüzdeki ekim ayında nikâh masasına oturmayı planlayan ünlü çift, tadilatın ardından burada yaşayacak. (Sayit DURMAZ)

Restorasyon çalışmaları bitti... Derya Şensoy ve Celal Can Algül’ün aşk yuvası

Gergin gece

Uraz Kaygılaroğlu önceki akşam Caddebostan’da Donkey adlı mekanda “Ek İş” adlı stand up gösterisi gerçekleştirdi.Gecenin sonunda oyuncu, mekanın arka kapısından aracına koşarak bindi. Mekanın korumaları gazetecilerin görüntü almasını engellemek için elinden geleni yaptı fakat başarılı olamadı. (Sayit DURMAZ)

Restorasyon çalışmaları bitti... Derya Şensoy ve Celal Can Algül’ün aşk yuvası

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Toplantı zamanı

Burak Özçivit önceki gün İstinye Park’ta görüntülendi. Özçivit, “Her şey yolunda çok şükür” dedi. Oyuncu daha sonra bir arkadaşlarıyla buluşup toplantı yaptı. Özçivit’in toplantısı yaklaşık iki saat sürdü.

Restorasyon çalışmaları bitti... Derya Şensoy ve Celal Can Algül’ün aşk yuvası

Ev iş arası mekik dokuyorum

Ebru Akel önceki gün oğlu Eren’le Vadistanbul’daydı. Akel, alışveriş merkezinin içindeki Magic World Eğlence Merkezi’nde doğum bir gününe katıldıklarını söyledi: “Her şey yolunda gidiyor. Ev iş arasında mekik dokuyorum.”

Restorasyon çalışmaları bitti... Derya Şensoy ve Celal Can Algül’ün aşk yuvası

Anne sevgisi

Bensu, Hande ve Bedirhan Soral kardeşler, anneleri Sebahat Soral’ın doğum gününü sosyal medya hesaplarından kutladı. Annelerini öptükleri anı paylaşan kardeşler, “Anacığımız iyi ki doğdu” notunu da yazdı.

Restorasyon çalışmaları bitti... Derya Şensoy ve Celal Can Algül’ün aşk yuvası

Aleyna gitti Zaniolo geldi

Sinan Akçıl, önceki gün Zorlu’da görüntülendi. Mauro Icardi ile Levent’te aynı rezidansta oturan Akçıl, kirasını ödemediği nedeniyle evine haciz geldiği konuşulan ünlü futbolcu için “Konuyla ilgili bilgim yok. Ben kendi kiramı ödüyorum. Aleyna Tilki de ayrıldı bu arada bizim oradan, oyuncu değişikliği oldu. Yeni komşum Galatasaray’ın yeni yıldızı Nicolò Zaniolo” diyerek güldü. (Sayit DURMAZ)

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Restorasyon çalışmaları bitti... Derya Şensoy ve Celal Can Algül’ün aşk yuvası

Müzik çok iyi bir rehabilitasyon

Oğuzhan Koç önceki gün Etiler’deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Koç, “Arkadaşlarım ile yemek yedim. Küçük bir iş yemeğiydi. Tadımız yerine gelirse şarkı çıkarmak istiyoruz. Güzel de bir film yapacağız. Müzik çok iyi bir rehabilitasyon aracı” dedi. Oğuzhan Koç, deprem nedeniyle İstanbul’u terk eden ünlü isimler hakkındaki sorulara şu yanıtı verdi: “Panik ile alınan kararları çok sevmem. Evlerimizi tabii ki kontrol etmek zorundayız ama kimsenin psikolojisi de iyi değil şu an. Biraz fazla gerildiğini düşünüyorum ortamın ve insanların.” (Sayit DURMAZ)

Restorasyon çalışmaları bitti... Derya Şensoy ve Celal Can Algül’ün aşk yuvası

 

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#Derya Şensoy#Celal Can Algül#Uraz Kaygılaroğlu

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