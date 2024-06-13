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Derya Şensoy taklit davasını kazandı

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#Derya Şensoy#İstanbul Fikri Ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’#Mey İçki
Derya Şensoy taklit davasını kazandı
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2024 07:43

Derya Şensoy, kendisine ait illüstrasyon çalışmasını taklit ederek, izinsiz şekilde rakı şişelerinin üzerinde kullandığı iddiasıyla Mey İçki’ye dava açtı.

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İddiaya göre Şensoy’a, Mey İçki’den illüstrasyon hazırlaması için teklif geldi.

Şensoy’un hazırladığı üç farklı çalışma beğenildi fakat bir daha iletişime geçilmedi. İllüstrasyonlarından biri şişe ve kadehlerde kullanıldı.

Şensoy’un avukatı tarafından İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, Mey İçki’nin izin almadığı belirtildi.

Derya Şensoy taklit davasını kazandı



Manevi hakları da ihlal edildi

Derya Şensoy’a ait çalışmanın sanki Beril Ateş’e aitmiş gibi gösterilmiş olmasının manevi haklarının ihlal edilmesine sebep olduğu öne sürüldü.

Davanın karar duruşmasında mahkeme, Şensoy’u haklı bularak Mey İçki’nin 90 bin lira maddi, 10 bin lira da manevi tazminat ödemesine hükmetti. Mahkeme, tazminatın 3 yıllık faiziyle birlikte ödenmesine karar verdi.

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#Derya Şensoy#İstanbul Fikri Ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’#Mey İçki

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