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Derya Şensoy: Babamın filmine sıcak bakarız

#Derya Şensoy#Müjgan Şensoy#Ferhan Şensoy
Derya Şensoy: Babamın filmine sıcak bakarız
Behlül AYDIN

DERYA Şensoy, önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı.

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Babası Ferhan Şensoy’un kurduğu Ortaoyuncular Tiyatrosu’nun işlerini ablası Müjgan Ferhan Şensoy ile birlikte yürüttüklerini söyleyen Şensoy, babaları için ‘Ferhangiysiler’ adlı bir koleksiyon hazırladıklarını anlattı.

Babasının giysilerinden ilham aldıklarını söyleyen Şensoy, “Bu aralar hem kendi işlerime hem de tiyatronun işlerine koşturuyorum. Sahne açmamız sezona kaldı, çünkü hepimiz için zor bir süreç oldu. Ancak kendimizi toparlıyoruz, elbette Ortaoyuncular perdesini açacak. Ben de tiyatroda olmak isterim” diye konuştu.

Derya Şensoy, babasının hayatının film olmasına da sıcak baktıklarını sözlerine ekledi: “Babamın oyunları, filmleri, yazdıkları, sonsuz bir miras. Bunlardan proje geliştirilecektir ama o psikolojiye yeni geldik. Bizim projelerimiz arasında ilki film yapmak değil, öyle bir teklif gelmedi ama belgesel çekilmek isteniyor. Filme, tabii doğru insanlarla olduğu müddetçe sıcak bakarız.”

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#Derya Şensoy#Müjgan Şensoy#Ferhan Şensoy

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