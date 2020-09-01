Derya Çayırgan kimdir nereli kaç yaşında?
Derya Çayırgan spor kariyerinin yanı sıra özel hayatı ile de gündemde yer alıyor. Voleybol kariyeri boyunca Galatasaray ve Fenerbahçe formalarını terleten Derya Çayırgan, 2017 yılına kadar Halkbank Voleybol Takımı'nda forma giymiş ve ardından Galatasaray'a yeniden dönüş yapmıştır. Peki, Derya Çayırgan kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Derya Çayırgan, 9 Ekim 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.
Yeşilyurt altyapısından yetişen Çayırgan, daha sonra Ereğli Belediyespor formasını giydi.
2012 yılı başında Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray forması altında CEV Kupası, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da final oynama başarısı gösterdi.
2013-14 sezonu itibarıyla Fenerbahçe forması giymektedir. Fenerbahçe'yle CEV Kupası finalinde oynadı.
2013-14 sezonu sonunda Fenerbahçe Bayan Voleybol Takımı Antrenörü Marcello Abbondanza'nın raporu doğrultusunda Fenerbahçe yönetimi Çayırgan ile yollarını ayırmıştır.
BAŞARILARI
- CEV Kupası
- Finalist (1): 2012, 2013
- Türkiye Kupası
- Finaliste (1): 2012
- Süper Kupa
- Finalist (1): 2012
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