Derya Baykal kimdir, kaç yaşında, nereli? Derya Baykal güzellik sırlarını anlattı!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Covid-19da sıcak gelişme: Tablo açıklandı Bakan Kocadan bir kez daha aşı vurgusuCovid-19'da sıcak gelişme: Tablo açıklandı! Bakan Koca'dan bir kez daha 'aşı' vurgusu#Koronavirüs
İrfan Can Kahvecinin cezası belli olduİrfan Can Kahveci'nin cezası belli oldu! #Fenerbahçe
Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktıDünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı#Koronavirüs
SMA hastalığı için önemli adımlar: Evlilik öncesi artık zorunlu...SMA hastalığı için önemli adımlar: Evlilik öncesi artık zorunlu...#Fahrettin Koca
Yeni Bakan Nebatiden ilk sözler: Önceliğimiz yüksek faiz değil, yatırım ve istihdamYeni Bakan Nebati'den ilk sözler: Önceliğimiz yüksek faiz değil, yatırım ve istihdam#Nureddin Nebati
Tahkimden Fatih Terim kararı İtiraz...Tahkim'den Fatih Terim kararı! İtiraz...#Galatasaray
Uçakla seyahat edecekler, dikkat THYden uyarı geldiUçakla seyahat edecekler, dikkat! THY'den uyarı geldi#THY
Şam rejimine flaş tepki Dışişleri Bakanlığı: Hadsiz açıklamayı şiddetle reddediyoruzŞam rejimine flaş tepki! Dışişleri Bakanlığı: Hadsiz açıklamayı şiddetle reddediyoruz#Dışişleri Bakanlığı
M.United-Arsenal maçında ilginç anlar Kimse anlamadı, şaşkına çeviren gol...M.United-Arsenal maçında ilginç anlar! Kimse anlamadı, şaşkına çeviren gol...#Manchester United
Ons altın fiyatları 1 ayın dibinde Fiyatlarda yön neresiOns altın fiyatları 1 ayın dibinde! Fiyatlarda yön neresi? #Altın Fiyatları
Birlikte yaşadığı kadını 104 yerinden bıçakladı... Savunması şaşkına çevirdiBirlikte yaşadığı kadını 104 yerinden bıçakladı... Savunması şaşkına çevirdi#İzmir
TCMB Başkanı Kavcıoğlundan önemli açıklamalarTCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan önemli açıklamalar#Merkez Bankası
Doktorlar hakkındaki şikâyetler Yok artık dedirtiyor Neden bana kurşun kalem verdinizDoktorlar hakkındaki şikâyetler 'Yok artık' dedirtiyor! 'Neden bana kurşun kalem verdiniz?'#CİMER
İlk milli deniz topu üretildi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gizli açık ambargolar tarihe karışacakİlk milli deniz topu üretildi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gizli açık ambargolar tarihe karışacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Özel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunlarıÖzel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunları!#Will Smith
HABERLERKelebek Haberleri Hayat Haberleri

Derya Baykal kimdir, kaç yaşında, nereli? Derya Baykal güzellik sırlarını anlattı!

#Derya Baykal#Derya Baykal Kimdir#Derya Baykal Ferhan Şensoy
Derya Baykal kimdir, kaç yaşında, nereli Derya Baykal güzellik sırlarını anlattı

Tiyatrocu, oyuncu ve sunucu Derya Baykal, katıldığı 2.Sayfa programında samimi açıklamalarda bulundu. Güzellik sırlarını paylaşan Derya Baykal, Ferhan Şensoy ile anılarından da bahsetti. Peki, DErya Baykal kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Derya Baykal hakkında merak edilenler...

Haberin Devamı

Derya Baykal eski eşi Ferhan Şensoy ile yaşadığı anları canlı yayında anlattı. Aralarında çok özel bir dostluğun olduğunu anlatan Derya Baykal, hala Ferhan Şensoy'un eşyalarını sakladığını söyledi ve eski eşi Ferhan Şensoy'un, oyunculuk kariyerinde de etkisi olduğunu, onun izlerini tiyatro oyunlarında hissettiğini belirtti.

"YILDA BİR ÜTÜLEME YAPTIRIYORUM"

Derya Baykal programda ayrıca güzellik sırlarından da bahsetti. Yılda bir kez boyun, yüz ve el bölgesine ütüleme yaptırdığını açıklayan Derya Baykal, "Her şeyi dozunda ve doğallığını bozmadan yaptırmayı tercih ediyorum" dedi. Uyguladığı doğal yöntemlerden de bahseden ünlü oyuncu, patates halkalarıyla yüzündeki şişlikleri aldığını anlattı.

DERYA BAYKAL KİMDİR?

Derya Baykal 1 Şubat 1957 tarihinde Ankara'da doğdu. Konservatuvarda öğrenciyken TRT Ankara Radyosu'nda çocuk saati ve radyo tiyatrosunda programlar yaptı. 1975 yılında Ankara Radyo Televizyon'ndaki eğitimini tamamladı, ardından Ankara Devlet Tiyatrosu'na girdi. Ertesi yıl Levent Baykal ile evlendi ve bu evlilikten oğlu Mert Baykal doğdu. Derya Baykal, Devlet Tiyatrosu'nda yaklaşık 10 yıl görev yapmıştır. Tiyatro sanatçısı Oya İnci'nin kardeşidir. Derya Baykal, Rita adlı oyundaki rolüyle "Sanat Kurumu Yılın Kadın Oyuncusu" seçildi. Televizyonda, Adile Naşit'ten sonra "Masalcı Abla" olarak çalıştı. TV sunuculuğu ve seslendirme çalışmaları yaptı. Televizyon dizilerinde yer aldı. Bu çalışmalarından ötürü, yılın seslendirme sanatçısı, yılın sunucusu, yılın en iyi dublaj sanatçısı olarak değişik ödüller aldı. Spiker Orhan Ertanhan ile ikinci bir evlilik yapan Derya Baykal, devlet tiyatrosundan ayrılarak özel tiyatrolarda çalıştı; 1983 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Bir Şehnaz Oyun adlı oyunda rol aldı.

1986 yılında Muzır Müzikal oyunu ile Ortaoyuncular'a katıldı. Uzun yıllar Ortaoyuncular'la çalıştı. 1988'de Ferhan Şensoy ile evlendi. Bu evlilikten Müjgan Ferhan ve Neriman Derya adlı iki kızı oldu. 1994 yılında Ferhan Şensoy'un yazdığı tek kişilik Şu Gogol Delisi adlı oyundaki rolü ile "Avni Dilligil En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü aldı. 1995'te Fransız televizyonunda Ester ve Sarah adlı bir filmde rol aldı. 1997 yılında Ortaoyuncular'da Haldun Taner Kabare adlı oyunu sahneye koydu. Eşi Ferhan Şensoy ile ayrılmaya karar verince Ortaoyuncular'dan da ayrıldı. Daha sonra televizyonculuğa yönelen Baykal, el işleri hakkında yaptığı televizyon programı ile tanındı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Derya Baykal#Derya Baykal Kimdir#Derya Baykal Ferhan Şensoy

BAKMADAN GEÇME!

İç Anadoludaki kum fırtınasının perde arkası 1950lere geri mi dönüyoruz

İç Anadolu'daki kum fırtınasının perde arkası! 1950'lere geri mi dönüyoruz?

#Kum Fırtınası
Biri müziği, diğeri oyunculuğu seçti....Onları tanıyabildiniz mi

Biri müziği, diğeri oyunculuğu seçti....Onları tanıyabildiniz mi?

#Ünlülerin Okul Fotoğrafları
Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

#Koronavirüs