Dersler yarım gün, içeride telefonlar çekmiyor... Geleceğin kraliçeleri bu okulda eğitim görüyor

Galler'in güney sahilinde bulunan 12'nci yüzyıldan kalma bir kale, geçtiğimiz hafta sonu bir değil iki Avrupalı kralı birden ağırladı.

İspanya ve Hollanda kraliyet ailelerinin Aziz Donat Kalesi'ni ziyaret etmelerinin sebebi kızlarının lise mezuniyetiydi.

Söz konusu lise, geçmişte basın sektörünün devleri arasında sayılan William Randolph Hearst'ün sahibi olduğu kalenin sınırları içinde faaliyet gösteren Atlantik Koleji.

Avrupa'nın en önde gelen ailelerinin çocukları bu okulda eğitim alıyor.

KRAL DA BU OKULDAN MEZUN

O çocuklardan biri 17 yaşındaki Hollanda Prensesi Alexia.

Hollanda kraliyet ailesine ait resmî Instagram hesabında hafta başında paylaşılan fotoğrafla Alexia'nın bitirme sınavlarını tamamladığı, sonuçların Temmuz ayında açıklanacağı dünyaya duyuruldu.

Fotoğrafta elinde diplomasını tutan Alexia, bir yanında annesi Kraliçe Maxima öbür yanında da aynı okuldan mezun babası Kral Willem-Alexander ile birlikte kameraya gülümsüyordu.

İspanya tahtının varisi Asturias Prensesi Leonor da babası Kral Felipe, annesi Kraliçe Letizia ve Eylül ayında bu okula başlayacak olan kız kardeşi Prenses Sofia ile benzer pozlar verdi. Onların fotoğrafları da yine resmî Instagram hesabı üzerinden dünyayla paylaşıldı.

BELÇİKA'NIN GELECEKTEKİ KRALİÇESİ DE BURADA OKUDU

Birleşik Dünya Kolejleri'nin (UWC) dünyanın dört bir yanındaki 18 okulundan biri olan Atlantik Koleji'ni seçen kraliyet ailesi üyeler sadece bu üç genç kız değil.

Geçmişte Windsor Kalesi'nin gölgesindeki Eton Koleji'nde ya da İsviçre'de Cenevre Gölü'nün kıyısında bulunan ve "dünyanın en pahalı yatılı okulu" olarak bilinen Le Rosey Enstitüsü gibi daha tanınmış kurumlarda eğitim gören kraliyet çocukları artık Atlantik Koleji'ni tercih ediyor.

Lisenin son iki yılı için öğrenci alınan okulun yakın zamanda mezun ettiği bir diğer kraliyet ailesi üyesi de Belçika'nın gelecekteki kraliçesi Brabant Düşesi Prenses Elisabeth. 2021'de Atlantik Koleji'nden mezun olan Elisabeth, eğitimine Oxford Üniversitesi'nde devam ediyor.

Hollanda kraliyet ailesinden geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada Willem-Alexander ile Maxima'nın üçüncü ve en küçük kızı olan Prenses Ariane'in de İtalya'nın Trieste şehri yakınlarında bulunan UWC Adriyatik'e gideceği açıklandı.

İngiliz basını ise son dönemde İngiltere kraliyet ailesinin de geleneği bozup genç varislerini bu okula göndermeyi tercih edip etmeyeceğini tartışıyor.

ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ SER VERİP SIR VERMİYORLAR

Atlantik Koleji, yukarıda adı geçen geleneksel okullara kıyasla çok daha modern bir atmosfere ve müfredata sahip. Ancak o okulların en önemli kurallarından biri olan ağzı sıkılık burası için de geçerli. Okul yetkilileri basına konuşmaktan kaçınıyor, özellikle öğrencileriyle ilgili yorum taleplerini kesinlikle geri çeviriyor.

İngiliz sosyete dergisi Tatler'ın eğitim editörü Tori Cadogan, New York Times'a yaptığı açıklamada, Atlantik Koleji'nin çekiciliğinin "kasıtlı çoğulculuk" ve dünya barışı felsefesini benimseyen bir okul olmasında yattığını belirtti.

Bu bağlamda kraliyet ailelerinin ve varlıklı kişilerin çocuklarının yanı sıra imtiyazlı ailelere mensup olmayan çocuklar da okulda kendine yer bulabiliyor.

KRAL CHARLES'IN OKULU DA BENZER BİR FELSEFEYLE KURULMUŞTU

Okulun iki yıllık uluslararası bakalorya programının ücreti 82.000 dolar civarında. Ancak özellikle savaş kurbanları ve mülteci çocuklar, okula burslu kabul ediliyor. Yapılan başvurular önce UWC ulusal komiteleri tarafında değerlendiriliyor. Ardından kabul edilen gençler Tayland, Kosta Rika, Norveç, ABD gibi ülkelerde bulunan kampüslere dağıtılıyor.

Atlantik Koleji, Soğuk Savaş'ın zirveye çıktığı 1962 yılında açıldı. Okulun kuruluş felsefesinde öncelik, çoğulcu bir öğrenci topluluğu oluşturmaktı. Kral Charles'ın da eğitim aldığı Gordonstoun'ın kurucusu Kurt Hahn'ın çizdiği çerçevede öğrencilere aşılanacak sorumluluk, uluslararasılık ve demokrasi gibi değerlerle yeni bir dünya savaşını önlemek amaçlanıyordu.

Okulun misyonu internet sitesinde, "Dünyanın dört bir yanından gençleri bir araya getirip kültürler ve ulusların barış içinde birlikte yaşayabilecekleri bir atmosfer yaratmak" olarak özetleniyor.

DERSLER YARIM GÜN SÜRÜYOR, OKULDA TELEFON ÇEKMİYOR

Peki genç prenseslerin Atlantik Koleji'nde bir günü nasıl geçiyor?

Okulun internet sitesinde yer alan "Sıradan Bir Gün" kısmında anlatıldığına göre, dersler 8.00'de başlayıp 13.00'te bitiyor. Öğleden sonraları öğrenciler yerel hastanelerde ya da okullarda toplumsal çalışmalarla uğraşıyor veya kürek, okçuluk, tarım ve seracılık gibi faaliyetlerle ilgileniyor.

Atlantik Koleji öğrencilerinin 1960'larda geliştirdiği Katı Şişme Kurtarma Botu ile başlayan kurtarma botu hizmeti de halen sürüyor.

Okulda cep telefonunun neredeyse hiç çekmediği ve pahalı saatler ya da ünlü tasarımcıların elinden çıkmış giysiler gibi aşırı zenginlik göstergesi eşyaları kullanmanın yasak olduğu da bilinen detaylar arasında.





"HİPPİ HOGWARTS"

Sunday Times gazetesinin Ortadoğu muhabiri Louise Callaghan, 2018 yılında yazdığı bir yazıda, mezunu olduğu Atlantik Koleji'nde geçirdiği yılları anlatmıştı. Callaghan, okulun koşullarının pek çok öğrenciyi "kendisi gibi olmayan kişilerle birlikte vakit geçirmeye, anlaşmaya zorladığını" belirtiyordu.

Callaghan'in aktardığına göre, "Batı Afrikalı mülteciler, sosyal yelpazeni dört her yerinden İngilizler, Kaliforniyalı hippiler, dindar Malezyalılar" bu grubu oluşturanlardan birkaçıydı.

Callaghan bu kadar farklı kişilerle etkileşime girmeyi öğrenmeyi, "tahminimce normal bir özel okulda kazanmadığınız faydalı bir yaşam becerisi" olarak nitelendiriyor ve okulu Harry Potter romanlarındaki okulla kıyaslayarak "hippi Hogwarts" ifadesini kullanıyordu.

