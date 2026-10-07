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Derin Mermerci'nin yalısına yolcu vapuru çarptı... 'Benim çocuklarım bu evde'

Güncelleme Tarihi:

#Derin Mermerci#Kazasker Necmettin Efendi Yalısı#Kandilli Sahili
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2026 07:29

Derin Mermerci'nin Boğaz kenarındaki tarihi Kazasker Necmettin Efendi Yalısı'na yolcu vapuru çarptı. O anları Derin Mermerci sosyal medya hesabından paylaştı.

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Kaza, 23.30 sıralarında Kandilli Sahili'nde bulunan 200 yıllık Kazasker Necmettin Efendi Yalısı'nda meydana geldi.

Boğaz Turu yaptığı öğrenilen yolcu vapuru henüz bilinmeyen sebeple yalıya doğru sürüklenerek önce yalı önünde bulunan yata ardından yalıya çarptı.

Derin Mermercinin yalısına yolcu vapuru çarptı... Benim çocuklarım bu evde

Kaza sonrası yaşananları Derin Mermerci sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde Derin Mermerci dava açacağını, rıhtımının yok olduğunu ve çocuklarının travma yaşadığını söyledi.

'Hiç böyle bir şey yaşamadım, ellerim titriyor. Dava açacağım benim çocuklarım bu evde... Korkunç bir travma yaşadılar.'

Derin Mermercinin yalısına yolcu vapuru çarptı... Benim çocuklarım bu evde


Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan yolcu gemisinin yalıya çarpma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüleri Derin Mermerci sosyal medya hesabından paylaşırken görüntülerde geminin kontrolsüzce önce yata çarptığı ardından yalının bahçesine çıktığı görülüyor.

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SÜREKLİ SORUN ÇIKIYOR

Derin Mermerci daha önce verdiği bir röportajda şunları söylemişti: "Yalı hayatı herkesin sandığı kadar iyi değil.

Babamın bana bıraktığı yalıda sürekli bir sorun çıkıyor. Tek avantajı, direkt tekne ile karşıya geçebilmem."

 

 

 

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#Derin Mermerci#Kazasker Necmettin Efendi Yalısı#Kandilli Sahili

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