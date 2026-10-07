Derin Mermerci'nin yalısına yolcu vapuru çarptı... 'Benim çocuklarım bu evde'

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Kaza, 23.30 sıralarında Kandilli Sahili'nde bulunan 200 yıllık Kazasker Necmettin Efendi Yalısı'nda meydana geldi.

Boğaz Turu yaptığı öğrenilen yolcu vapuru henüz bilinmeyen sebeple yalıya doğru sürüklenerek önce yalı önünde bulunan yata ardından yalıya çarptı.

Kaza sonrası yaşananları Derin Mermerci sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde Derin Mermerci dava açacağını, rıhtımının yok olduğunu ve çocuklarının travma yaşadığını söyledi.

'Hiç böyle bir şey yaşamadım, ellerim titriyor. Dava açacağım benim çocuklarım bu evde... Korkunç bir travma yaşadılar.'

Haberin Devamı

Öte yandan yolcu gemisinin yalıya çarpma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerisosyal medya hesabından paylaşırken görüntülerde geminin kontrolsüzce önce yata çarptığı ardından yalının bahçesine çıktığı görülüyor.

SÜREKLİ SORUN ÇIKIYOR

Derin Mermerci daha önce verdiği bir röportajda şunları söylemişti: "Yalı hayatı herkesin sandığı kadar iyi değil.

Babamın bana bıraktığı yalıda sürekli bir sorun çıkıyor. Tek avantajı, direkt tekne ile karşıya geçebilmem."