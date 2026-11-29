Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Önceki gün Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul’da düzenlenen Brandsandmore Alışveriş Şenliği’nde muhabirlerle bir araya gelen Mermerci, Kandilli Sahili’nde bulunan yaklaşık 200 yıllık Kazasker Necmettin Efendi Yalısı’nın kendisine babası Mehmet Ata Mermerci’den miras kaldığını belirterek evini hiçbir koşulda satmayacağını söyledi:

“Allah kimseye göstermesin ama ekmeğe muhtaç kalsam yine de satmam. Babamdan kalmış sonuçta.”

Ünlü isim daha önce katıldığı bir programda yalıda yaşamanın sanıldığı kadar kolay olmadığını anlatmış, “Babamın bana bıraktığı yalıda sürekli bir sorun çıkıyor. Tek avantajı, tekneyle direkt karşıya geçebilmem” demişti.