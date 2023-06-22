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Depremzedelerle Malatya’da buluştu

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#Yavuz Bingöl#Âşık Veysel#Kültür Ve Turizm Bakanlığı
Depremzedelerle Malatya’da buluştu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2023 08:10

Âşık Veysel’in vefatının 50’nci yılında “Âşık Veysel’siz 50 Yıl” adlı turneye çıkan Yavuz Bingöl, Sivas’ın ardından Malatya’da konser verdi.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Konteyner Kenti’nde depremzedelerle buluşan sanatçı, büyük ozanın eserlerini seslendirdi.

Konseri depremzede vatandaşların yanı sıra Malatya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Çolak, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen ile konteyner kent yetkilileri de izledi.

Sahne öncesi soruları yanıtlayan Yavuz Bingöl, turneye Âşık Veysel’in memleketi Sivas’tan başladıklarını belirterek “Bugün de Malatya’da konteyner kentteyiz. Bir moral konseri gibi düşünüyorum bunu. Deprem bölgesinde konserlere devam edeceğiz. Buradaki vatandaşlarımızın acılarını hafifletmek adına geldik. Hayat devam ediyor. Çok insanımızı kaybettik, Allah rahmet eylesin hepsine. Biz de üzerimize düşen vazifeyi sanatçılar olarak yapmak istiyoruz” dedi.

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Bingöl, konserlerine Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Ankara, Kocaeli ve İstanbul’da devam edecek.

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#Yavuz Bingöl#Âşık Veysel#Kültür Ve Turizm Bakanlığı

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