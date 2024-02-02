Depremzedeler için anlamlı proje

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Proje kapsamında Mustafa Kemal Üniversitesi Kampusu’ndaki Jandarma Asayiş Vakfı Yerleşkesi’nde 255 ev ve 2 bin kişi kapasiteli bir yaşam alanı kuruluyor.

100. Yıl Köyü ilk aşamada depremzede ailelerin ücretsiz kullanımına sunulacak, ardından öğrenci yurdu olarak hizmet verecek.

100. Yıl Köyü’nün iyilik elçisi İlker Ayrık, proje için düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Oyuncu, “Birçok yapımda yer aldım ama bu proje için yapılan video, hayatımın en gurur verici işi oldu” dedi.

Felaketin birinci yıldönümünün yaklaştığını dile getiren Ayrık, “1 sene, bu kadar büyük yıkımı değiştirebilmek ve dönüştürebilmek için kısa bir süre. İlk pansumanın yapılması ve yaranın sarılması aylar aldı. Bölgeden elimizi çekmememiz gerekiyor. Hem Hatay’a hem diğer illere ömrümüz yettiğince yetişmeye çalışacağız” diye konuştu.

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Oyuncu, depremin unutulduğunu da sözlerine ekledi: “Büyük felaketlerde anında dayanışma gösteriyoruz. Kötü huyumuz ise çabuk unutmak. Bu bir sitem değil ama unutmayalım.”