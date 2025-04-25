Depreme video çekerken yakalanmıştı... 'Teras kapısının açık olduğunu görünce beynimden vuruldum'

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Oyuncu Fulya Zenginer, 23 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen 6,2'lik depreme evinde yakalandı. Video çeken Zenginer yaşadığı panik anlarını "Fazla sallanmadı abartıyorsunuz diyenler fikir değiştirebilir. Tam içerik çekiyordum o kadar kötü sallandı ki." notu ile sosyal medya hesabında yayınladı.

Fulya Zenginer, o gün yaşadıklarını da takipçileri ile paylaştı:

"Empati dolu, güzel dileklerinize mesajlarınıza teşekkür ederim. Travmalara bağışıklık kazanmış olduğumuz için işlere güçlere ,hayat koşturmasına devam ediyoruz. Hepimize sağlık, huzur, travmasız günler diliyorum... Milan dün pek anlamadı. Onlar babasıyla terastaymış, ben koşarak gittim koridorda oyun ablasını gördüm 'Milan nerede' dedim, o da donup kalmış cevap veremedi...

Teras kapısının da açık olduğunu gören ben orada ufak çaplı bi beynimden vuruldum. Milisaniyede kafamda yankılanan senaryoları tahmin edersiniz. Sonra terasa fırladım. Hiçbir şeyden haberleri yok oyun oynuyorlar. Deli gömleğine bir adım daha yaklaştım yani dün... Şaka bir yana, çok şükür kimseye bir şey olmadı. "