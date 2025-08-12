Depremde ikiz yeğenlerini kaybetmişti... İclal Aydın'ın acı günü

Haberin Devamı

Depremde enkaz altında kalan ve cesetlerine günler sonra ulaşılan Sayra-Çınar Alpgündüz kardeşlerin anneleri Tülin Batmaz trafik kazası geçirdi.

Tülin Batmaz, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, yanında bulunan kardeşi Ferhat Batmaz hayatını kaybetti.

İclal Aydın, haberi sosyal medya hesabından duyurdu:

"Dün sabaha karşı meydana gelen bir trafik kazası sonucunda sevgili kuzenimiz ve Sayra&Çınar Vakfı yöneticilerinden, ikizlerimizin dayısı Ferhat Batmaz’ı kaybettik.

Çocuklarımızın annesi, vakıf başkanımız Tülin Batmaz ise şu anda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’nde ağır yaralı ve bir yaşam mücadelesi veriyor.

Kaza sırasında yaralanan diğer kuzenimiz Furkan Özküçük’ün ameliyatı başarılı geçti.

Bugün 12 Ağustos 2025 ikindi namazını takiben Halil Efendi Camii’nde kılınacak cenaze namazı ardından Ferhat'ımızı Kemal Paşa Cennet Bahçesi’nde defnedeceğiz. Dualarınız ve destekleriniz için teşekkür ederiz."

5 YIL SÜREN EVLAT HASRETİ

Ebeveynlerinin 5 yıl süren evlat hasreti sonrasında tüp bebek tedavisiyle dünyaya gelen ikizler Çınar ve Sayra, depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda birlikte hayata veda etmiş, evde ders çalışırken depreme yakalanan ve acı haberleri alınan ikizler için gözyaşları sel olmuştu.

İclal Aydın ise yeğenlerine duygusal bir mesajla veda etmişti:

"Nasıl anlatılır, nasıl yazılır bilemiyorum...

Anneleri Tülin çocukluğumuzda oyunlar kurduğumuz, kalabalık yaz tatillerimizde koyun koyuna uyuduğumuz kuzenim...

Cumartesi öğleden sonra “çocukların sesini duymuşlar, yaşıyorlarmış” haberi geldi kardeşimden. Dünyalar bizim oldu. Sonra umutlu ve sevinçli bir bekleyiş başladı...

Gece oluyor, saatler geçiyor. Bütün aile birbirimize soruyoruz. Yeni bir haber var mı?

Sonra...

Sonrasını biliyorsunuz. Sessizliğin içindeki kabulleniş...

Depremin ilk dakikasından bu yana kimlerle konuştum, neler olup bitti bulanık bir rüya gibi şu anda.

Çok umutluyduk çok. Ailem, arkadaşlarımız, komşularımız, hiç tanışmadığımız insanlar, bütün ülke... Birlikte dua ettik, birlikte ağladık. Birlikte umutlandık...

Yavrularımız cennettedir biliyorum.

Dünya üzerinde tesellinin olmadığı bir an bu.

İzmir depreminde yavrularımızla beraber hayatını kaybeden canlara rahmet kalana sabır ver Allah'ım..."

