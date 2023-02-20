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Depremde annesini kaybeden oyuncu Çağrı Çıtanak: Kimliğimin yarısını kaybettim

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#Çağrı Çıtanak#Hatay#Nevber Yurdal Çıtanak
Depremde annesini kaybeden oyuncu Çağrı Çıtanak: Kimliğimin yarısını kaybettim
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2023 08:24

Çağrı Çıtanak, Hatay’da enkaz altında kalarak yaşamını yitiren annesi Nevber Yurdal Çıtanak’ın ardından sosyal medya hesabında duygusal bir paylaşım yaptı. Ünlü oyuncu, “Antakya’da sadece annemi değil, kimliğimin yarısını kaybettim” dedi.

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Ünlü oyuncu Çağrı Çıtanak, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren annesi Nevber Yurdal Çıtanak’ın ardından sosyal medya hesabından duygulandıran bir paylaşımda bulundu.

Hatay’da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden annesi için duygularını kaleme alan ünlü oyuncu “10.10.1990’da Hatay’da doğdum. Bana kardeşliği öğreten memleketim... Bana bütün Anadolu’yu eve sığdırarak öğreten annem! Çocukluk arkadaşlarım, mahallemiz, esnaf komşularımız ve sokaklarımız. Sokaklarımızda yankılanan annelerimizin sesleri. Hepsi 6 Şubat saat 04.17 itibarıyla anılar oldular. Attığım ilk adımın şahitliğinden tutun da yazdığım ilk öykünün ilhamı olmaya kadar her anımın en nadide parçası annemi kaybettik. Çocukken, ölmüş insanların fotoğraflarını gördüm diye kâbuslar gördüğüm çok gecem oldu. O yüzden annemin fotoğrafını paylaşmadım. Bu paylaşıma denk gelen kardeşlerim olursa etkilenmelerini istemem. Onun yerine hayatı boyunca çevresindekilerle sadece ödünç alıp verdiği kitapların sayıları için tartışmış bir kadını anmak için bana öğrettiklerinden bahsetmek istedim. Böylece hepimiz aynı öğretilere sahip olarak gerçek bir aile olabiliriz.”

Takipçileriyle annesinin ona verdiği öğütleri paylaşan oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü:

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“Antakya’da sadece annemi değil, 18 yaşıma kadar attığım her adımı kaybettim. Kimliğimin yarısını kaybettim. Kalanlarla uzun, sağlıklı, huzurlu yollarımız olsun.”

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#Çağrı Çıtanak#Hatay#Nevber Yurdal Çıtanak

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