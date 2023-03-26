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“Deprem fırsatçılığı yaptı” haberlerine ateş püskürdü O iftiralara dava açacak

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#Ajda Pekkan#Deprem#Sarıyer
“Deprem fırsatçılığı yaptı” haberlerine ateş püskürdü O iftiralara dava açacak
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2023 07:22

Ajda Pekkan, hakkında çıkan “Deprem fırsatçılığı yaptı” haberlerine ateş püskürdü.

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Ünlü sanatçı, Sarıyer’deki 6 odalı, yüzme havuzlu lüks villasını 2020 yılında satılığa çıkarmıştı.

Ancak özellikle sosyal medyada yayılan haberlerde; Sarıyer’in deprem açısından daha risksiz olması nedeniyle ilçedeki evlere ilginin arttığı, Pekkan’ın da bunu fırsat bilerek evini fahiş fiyatla satılığa çıkardığı öne sürüldü.

Magazinsortie.com’a konuşan Ajda Pekkan, söz konusu haberlere dava açacağını söyledi:

“Deprem fırsatçılığı yaptı” haberlerine ateş püskürdü O iftiralara dava açacak

deprem fırsatçılığı yaptı ne demek? Çok çirkin haberler bunlar. 60 yıldır bu ülkeye vergi ödüyorum. Depremzede vatandaşlarımız için de elimden geleni yapıyorum. Deprem sonrası 1 milyon TL bağışta bulundum. İsmimi karalamaya yönelik bu haberleri ortaya atanlar için hukuki yollara başvuracağım.”

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“Deprem fırsatçılığı yaptı” haberlerine ateş püskürdü O iftiralara dava açacak

Öte yandan Pekkan’ın haberlere konu olan evini satmaktan vazgeçtiği, yalnızca kiralamayı düşündüğü öğrenildi.

 

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#Ajda Pekkan#Deprem#Sarıyer

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