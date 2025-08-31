Denizde sohbet! Öykü Karayel oğlu Roman ile tatilde...

Haberin Devamı

Sörf tahtasının üzerine oturan oyuncu, minik oğluyla suyun içinde sohbet ederken objektife yansıdı. (Deniz BOY)

Yeni sezon öncesi Bodrum tatili

Semra San, Bodrum tatilinde görüntülendi. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken oyuncu, birçok farklı projeden teklif aldığını ve yeni sezonda iddialı bir yapımla ekranda olacağını söyledi.

Sahilde tek başına

Aleyna Dalveren geçen gün Elias Beach’te görüntülendi. Tek başına denize giren Dalveren, yarım saat yüzdükten sonra locasına geçerek güneşlendi.

Ünlü isim, 4 ay önce iş insanı Fatih Erdem ile büyük bir düğünle evlenmişti. Dalveren, geçtiğimiz günlerde de evliliğini sonlandırma kararı almıştı.

Aleyna Dalveren, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada düğünde takılan altınları da geri istemişti. (Deniz BOY)