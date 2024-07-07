Denizde romantizm

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Denizde hem şakalaşan hem de romantik anlar yaşayan ünlü çift, objektife böyle yansıdı.





BABASININ İZİNDE

Mustafa Sandal konser için geldiği Çeşme’de kitesurf (uçurtma sörfü) yaparken görüntülendi.



Muğla-Akyaka’da bir kitesurf okulu bulunan Mustafa Sandal, Alaçatı’daki High Tide Kite School’da hünerlerini sergiledi, oğlu Yaman da ona eşlik etti. Ünlü şarkıcı, “Oğlumla birlikte yaklaşık 5 senedir bu sporu yapıyoruz” dedi.