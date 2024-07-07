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Denizde romantizm

Güncelleme Tarihi:

#Sinem Kobal#Kenan İmirzalıoğlu#ÇEŞME
Denizde romantizm
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2024 07:00

Kızlarıyla beraber Çeşme’de tatil yapan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu önceki gün Fun Beach’te görüntülendi.

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Denizde hem şakalaşan hem de romantik anlar yaşayan ünlü çift, objektife böyle yansıdı.

Denizde romantizm


BABASININ İZİNDE
Mustafa Sandal konser için geldiği Çeşme’de kitesurf (uçurtma sörfü) yaparken görüntülendi.

Denizde romantizm

Muğla-Akyaka’da bir kitesurf okulu bulunan Mustafa Sandal, Alaçatı’daki High Tide Kite School’da hünerlerini sergiledi, oğlu Yaman da ona eşlik etti. Ünlü şarkıcı, “Oğlumla birlikte yaklaşık 5 senedir bu sporu yapıyoruz” dedi. 
Denizde romantizm


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#Sinem Kobal#Kenan İmirzalıoğlu#ÇEŞME

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