Denizde romantizm

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Kızlarıyla beraber Çeşme’de tatil yapan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu önceki gün Fun Beach’te görüntülendi.
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Denizde hem şakalaşan hem de romantik anlar yaşayan ünlü çift, objektife böyle yansıdı.
BABASININ İZİNDE Mustafa Sandal konser için geldiği Çeşme’de kitesurf (uçurtma sörfü) yaparken görüntülendi.
Muğla-Akyaka’da bir kitesurf okulu bulunan Mustafa Sandal, Alaçatı’daki High Tide Kite School’da hünerlerini sergiledi, oğlu Yaman da ona eşlik etti. Ünlü şarkıcı, “Oğlumla birlikte yaklaşık 5 senedir bu sporu yapıyoruz” dedi.