Denizde aşka geldiler... Romantik ikili!

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Önceki gün Yuzu Beach’te görüntülenen Ebru Şahin’le Cedi Osman plaj stilleriyle dikkat çekti.

Ünlü çiftin hem iskelede hem de denizdeki romantik anları objektife böyle yansıdı. (Deniz BOY)

Tatil zamanı

Aslı Enver, eşi Berkin Gökbudak ve kızı Elay ile çıktığı Yunanistan tatilinden fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştı. Ünlü oyuncunun bikinili karelerine beğeni yağdı.

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İddialara yanıt: İyi ki

Ebru Gündeş, geçen şubat ayında Murat Osman Özdemir ile Dubai’de evlenmişti. Pınar Eliçe geçen gün ise “Ebru Gündeş’te bir pişmanlık söz konusu. Benim aldığım çok önemli bir duyum ve iddia var ki 3 ila 5 ay içinde Ebru Gündeş, eşine boşanma davası açacak” açıklamasını yaptı. Ebru Gündeş, ayrılık haberlerine sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Eşi Murat Özdemir’le Venedik’te çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Gündeş, “İyi ki” notunu yazdı. Şarkıcının bu paylaşımına birçok beğeni geldi.