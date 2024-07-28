×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Denizde aşka geldiler... Romantik ikili!

Güncelleme Tarihi:

#Ebru Şahin#Cedi Osman#Aslı Enver
Denizde aşka geldiler... Romantik ikili
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2024 11:03

Cedi Osman ile Ebru Şahin güneş ve denizin tadını Çeşme’de çıkarmaya devam ediyor.

Haberin Devamı

Önceki gün Yuzu Beach’te görüntülenen Ebru Şahin’le Cedi Osman plaj stilleriyle dikkat çekti.

Denizde aşka geldiler... Romantik ikili

Ünlü çiftin hem iskelede hem de denizdeki romantik anları objektife böyle yansıdı. (Deniz BOY)

Denizde aşka geldiler... Romantik ikili

Tatil zamanı

Aslı Enver, eşi Berkin Gökbudak ve kızı Elay ile çıktığı Yunanistan tatilinden fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştı. Ünlü oyuncunun bikinili karelerine beğeni yağdı.

Denizde aşka geldiler... Romantik ikili

Haberin Devamı

İddialara yanıt: İyi ki

Ebru Gündeş, geçen şubat ayında Murat Osman Özdemir ile Dubai’de evlenmişti. Pınar Eliçe geçen gün ise “Ebru Gündeş’te bir pişmanlık söz konusu. Benim aldığım çok önemli bir duyum ve iddia var ki 3 ila 5 ay içinde Ebru Gündeş, eşine boşanma davası açacak” açıklamasını yaptı. Ebru Gündeş, ayrılık haberlerine sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Eşi Murat Özdemir’le Venedik’te çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Gündeş, “İyi ki” notunu yazdı. Şarkıcının bu paylaşımına birçok beğeni geldi.

Denizde aşka geldiler... Romantik ikili

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ebru Şahin#Cedi Osman#Aslı Enver

BAKMADAN GEÇME!