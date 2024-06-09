Denizde aşk başkadır

Güncelleme Tarihi:
Çetin, sevgilisine önce su atarak şaka yaptı. Bu duruma sinirlenen Dilan Çiçek Deniz sevgilisine “Yapma” diyerek uyardı.
Birlikte yüzen sevgililer, Bodrum sahillerinde aşk dolu anlar yaşadı.
Yüzmeye doyamadı
Burçin Terzioğlu da Bodrum tatilcileri arasına karıştı.
Oyuncu geçen cuma Yalıçiftlik’teki bir plajdaydı. Sezonu bol bol yüzerek açan oyuncu, plajda kaldığı sürede üç kere denize girip çıktı.
Neşeli tatil
Meltem Cumbul, Bodrum sezonunu önceki gün açtı. Oyuncu, Torba’daki bir otelin iskelesinde arkadaşıyla şakalaşırken görüntülendi. Yeşil renkli bir mayo giyen Cumbul neşeli tavırlarıyla dikkat çekti. Denize de arkadaşıyla beraber giren Cumbul, sudan çıktıktan sonra odasına döndü.
Nihayet bronzlaştım
Şevval Şahin yaz tatiline Alaçatı’da start verdi.
Biblos Resort Alaçatı’da tatil yapan ünlü manken, plajda verdiği pozları Instagram sayfasında “Nihayet bronzlaştım” notuyla yayınladı. Şahin’in paylaşımına yorum yağdı.