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Denizde aşk başkadır

Güncelleme Tarihi:

#Dilan Çiçek Deniz#Rafael Cemo#Burçin Terzioğlu
Denizde aşk başkadır
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2024 08:56

Dilan Çiçek Deniz ve Rafael Cemo Çetin çifti önceki gün Bodrum Torba’da bir otelin plajında görüntülendi.

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Çetin, sevgilisine önce su atarak şaka yaptı. Bu duruma sinirlenen Dilan Çiçek Deniz sevgilisine “Yapma” diyerek uyardı.

Denizde aşk başkadır


Rafael Cemo Çetin ise sevgilisinin gönlünü onu denize doğru doğru çekip samimi şekilde yakınlaşarak aldı.

Birlikte yüzen sevgililer, Bodrum sahillerinde aşk dolu anlar yaşadı.

Denizde aşk başkadır

Yüzmeye doyamadı

Burçin Terzioğlu da Bodrum tatilcileri arasına karıştı.

Oyuncu geçen cuma Yalıçiftlik’teki bir plajdaydı. Sezonu bol bol yüzerek açan oyuncu, plajda kaldığı sürede üç kere denize girip çıktı.

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Denizde aşk başkadır

Neşeli tatil

Meltem Cumbul, Bodrum sezonunu önceki gün açtı. Oyuncu, Torba’daki bir otelin iskelesinde arkadaşıyla şakalaşırken görüntülendi. Yeşil renkli bir mayo giyen Cumbul neşeli tavırlarıyla dikkat çekti. Denize de arkadaşıyla beraber giren Cumbul, sudan çıktıktan sonra odasına döndü.

Denizde aşk başkadır

Nihayet bronzlaştım

Şevval Şahin yaz tatiline Alaçatı’da start verdi.

Biblos Resort Alaçatı’da tatil yapan ünlü manken, plajda verdiği pozları Instagram sayfasında “Nihayet bronzlaştım” notuyla yayınladı. Şahin’in paylaşımına yorum yağdı.

Denizde aşk başkadır

 

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#Dilan Çiçek Deniz#Rafael Cemo#Burçin Terzioğlu

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