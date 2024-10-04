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Deniz Uğur'dan haber var!

Güncelleme Tarihi:

#Deniz Uğur#Oyuncu#Ameliyat
Deniz Uğurdan haber var
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2024 08:51

2011 yılında meme kanserine yakalanan ve gördüğü tedaviyle sağlığına kavuşan Deniz Uğur, vücudunda oluşan yeni bir kist nedeniyle ameliyat masasına yattı.

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Ünlü oyuncu, operasyon geçireceğini geçtiğimiz günlerde sosyal medyada açıklamış, “Yıllardır takip edilen, vücudumdaki zararsız görünümlü bir kist son 1.5 yıl içinde aniden büyümüş ve artık masum görünmüyor” demişti.

ÇOCUKLARI DA YANINDA

Önceki gün ameliyat olan Uğur, operasyon sonrası hastane odasında çekilen fotoğraflarını paylaşarak sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Bu süreçte eşi Erdinç Gülener ile çocukları Mina ve Poyraz’ın kendisini yalnız bırakmadığını belirten oyuncu, şu ifadeleri kullandı: “Detaylı patoloji raporu birkaç gün içinde çıkacak ama müjde; iyi huylu görünüyor. Canım eşimin hassas bakımı ve güzellerimin öpücükleriyle, sesleri, sözleriyle ağrım, sızım kalmadı. Can dostlarım da fiziken ve kalben yanımdaydı, sağ olsunlar bana çok büyük moral verdiler. Kendimi gayet iyi hissediyorum ve bütün bunların dualarınız sayesinde olduğunu biliyorum.”

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Deniz Uğurdan haber var

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#Deniz Uğur#Oyuncu#Ameliyat

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