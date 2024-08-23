Deniz Uğur 'Poyraz o evde tek kalamaz' dedi, Ayşe Nazlı sessizliğini bozdu

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DENİZ Uğur, Reha Muhtar’ın hastaneye kaldırılmasının ardından 15 yaşındaki oğlu Poyraz’dan haber alamadığını belirtti. Oyuncu, oğlunun Muhtar’ın eski sevgilisi Nilüfer ve manevi kızı Ayşe Nazlı tarafından kaçırıldığını iddia etti. Poyraz Muhtar bu iddiaların ardından sosyal medya hesabından bir video paylaştı:

“Ben kaçırılmadım, babamın evindeyim. Burada mutluyum. Başka bir yere gitmek istemiyorum.”

Deniz Uğur ise mahkemenin oğlunun kendisine teslim edilmesine dair karar çıkardığını belirtip Poyraz’ın tek başına o evde kalamayacağını söyledi:

“Poyraz o evde tek kalamaz. İstediği kişiyle de kalamaz. Reşit olmayan çocuklar buna karar veremiyor. Bir denetleme mekanizması olması gerekiyor. Poyraz’ın psikolojisi gelgitli ve içe kapanmış durumda. ‘Anneme gitmiyorum’ diyorsa da bir himaye altında olması gerekir. Yetkisi olmayan hiç kimse yanında kalamaz. Zaten mahkeme Poyraz’ın bana teslim edilmesi hakkında karar çıkardı. Psikolog eşliğinde süreç işleyecek.”

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Mahkeme kararı hakkında konuşan Reha Muhtar’ın avukatı Mustafa Demiral “Mahkeme 1 aylığına anneye teslimi gibi bir karar vermiş, velayet değil. Yasal olarak gitmesi gerekiyor anneye ama çocuk gitmek istemiyor. 12 yaşını tamamlamış çocuklar idrak yaşını tamamlamış oluyor. Dolayısıyla adli makamlar çocuğun beyanını dikkate alıyor. Polisler gittiğinde, çocuk muhtemelen ‘gitmek istemiyorum’ diyecek. Mahkeme kararını tekrar değerlendirecek” dedi.

Poyraz’ın 3 aydır annesiyle görüşmek istemediğini belirten Demiral “Annesinin evinde yeni eşi var, önceki eşinden olan engelli bir çocuk var, kalabalık bir ortam. Bir de Poyraz, 3-4 ay önce Reha Bey’e iftira atıldığına şahit oluyor ve bağları koparıyor. Çocuk şimdi evinde, güvende” diye konuştu.

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Oğlumla aramda tatsızlık yok

Deniz Uğur, “Poyraz’la bizim aramızda en ufak bir tatsızlık olmadı. Haziranda Poyraz’la ‘Haftaya görüşürüz’ diye öpüşe koklaşa ayrıldık. Bir hafta sonra almaya gittiğimde telefonum açılmadı ve bana mesaj geldi. ‘Anne sana gelmek istemiyorum’ diye. Durup dururken oldu bu” dedi.

‘Şaşkınlıkla izliyoruz’

Ayşe Nazlı yaşananlarla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Olayları Poyraz’la birlikte şaşkınlık içinde takip ettiğini belirten Nazlı, “Kendi evinde oturan ve sadece babasını ziyarete giden bir çocuğun kaçırılması kadar saçma bir şey olamaz; zaten evinde olduğu açıkça belli. Poyraz, doğduğu günden beri beni ablası ve kardeşi olarak biliyor ve bu durum hep böyle kalacak. 15 yaşındaki bir çocuğun yaşadığı korkuları ve endişeleri anlamak yerine, iğrenç yorumlarıyla kötü niyetlerini gösteren kişiler için ilahi adalete güveniyorum” dedi.