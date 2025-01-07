Deniz Uğur kimdir, nereli, kaç yaşında? Reha Muhtar'ın cenazeme gelmesin dediği Deniz Uğur ne iş yapıyor?

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Deniz Uğur, Türk televizyon ve sinema dünyasında tanınan önemli bir oyuncu ve yazar olarak dikkat çekiyor. Hem ekranlarda hem de tiyatro sahnelerinde rol alan Uğur, aynı zamanda köşe yazarlığı, şarkı sözü yazarlığı ve senaryo yazarlığı gibi farklı alanlarda da üretim yapmıştır. Uzun yıllardır sanat dünyasında aktif olan Deniz Uğur, özel hayatıyla da sık sık gündeme gelmektedir. Peki, Deniz Uğur kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

DENİZ UĞUR KİMDİR?

Deniz Uğur, 1971 yılında İstanbul'da doğmuştur. İlk olarak oyunculukla tanınmaya başlayan Uğur, tiyatro ile başladığı kariyerine dizi ve sinema dünyasında da önemli projelerle devam etmiştir. Sanat hayatına 1990'ların başında tiyatro ile adım atan Uğur, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olup, 1990'ların sonunda televizyon dizilerinde de boy göstermeye başlamıştır​

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Deniz Uğur, 1997 yılında tiyatrocu İsmail Hakkı Sunat ile evlenmiş, ancak eşinin 2004 yılında komşusunun silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmesi üzerine zor bir dönem geçirmiştir. Bu evliliğinden Engin Deniz adında bir oğlu vardır. Uğur, 2007-2009 yılları arasında gazeteci Reha Muhtar ile birliktelik yaşamış ve bu ilişkisinden ikiz çocukları, Mina Deniz ve Poyraz Deniz dünyaya gelmiştir​

DENİZ UĞUR KARİYERİ

Deniz Uğur, televizyon ve sinema dünyasında geniş bir yelpazede projelere imza atmıştır. 1990'ların başında tiyatro sahnelerinde yer alan Uğur, aynı zamanda birçok dizi ve filmde de rol almıştır. En bilinen projelerinden bazıları arasında "Adını Feriha Koydum", "Umutsuz Ev Kadınları" ve "Zalim İstanbul" gibi diziler bulunmaktadır​

Ayrıca, 1996 yılında vizyona giren "Bir Erkeğin Anatomisi" filmindeki performansıyla büyük takdir topladı ve 9. Ankara Film Festivali'nde Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu ödülünü kazandı​

Deniz Uğur, tiyatroda da önemli projelerde yer almış, 2015 yılında "Frankenstein" adlı oyunda sahne almıştır. Oyunculuğunun dışında, senarist ve yazar olarak da başarılı bir kariyere sahiptir. Aynı zamanda şarkı sözü yazarlığı da yapan Uğur, çok yönlü bir sanatçı olarak tanınmaktadır​

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Deniz Uğur’un kariyerinde, 2019 yılında "Zalim İstanbul" dizisinde Seher Yılmaz karakterine hayat vermesi de dikkat çeken projelerinden biridir​

Son olarak 2021 yılında, "Börü 2039" dizisinde rol almış ve yine aynı yıl "Kırmızı Oda" dizisinde konuk oyuncu olarak ekranlara gelmiştir​

Deniz Uğur Tiyatro Oyunları

1993 - Görünmeyen Dostlar

1995 - Çetin Ceviz

2013-2014 - Huysuz Müzikali

2015-2016 - Frankenstein

2015 - Guguk Kuşu​

Deniz Uğur Dizileri ve Filmleri

Diziler:

1993 - Yaz Evi

1998 - Güldüren Cazibe

2001 - Benimle Evlenir misin?

2007-2008 - Ertelenmiş Hayatlar

2011 - Adını Feriha Koydum

2015 - Kara Kutu

2017 - Kırgın Çiçekler

2019-2020 - Zalim İstanbul​

Filmler: