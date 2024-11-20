Deniz Uğur ile Reha Muhtar arasında sular durulmuyor... Gizli ses kaydı cezalandırıldı

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REHA Muhtar ve Deniz Uğur, 15 yaşında olan ikiz çocukları Mina Deniz ile Poyraz Deniz’in velayeti için mahkemelik olmuştu. Mahkeme, Uğur’un açtığı velayet davasını reddetmişti. Oyuncu, bu kez de kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla Reha Muhtar hakkında şikâyetçi olmuştu. Çocuklarının can güvenliğinin olmadığını ve velayetlerinin kendisine verilmesini isteyen Deniz, Reha Muhtar’ın akli melekelerinin yerinde olmadığını öne sürmüştü. Deniz Uğur’un açıklamalarının ardından Reha Muhtar da mahkemeye başvurmuş ve oyuncu hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı.



Deniz Uğur’un, kendisine ait olduğu iddia edilen ses kaydını sosyal medya hesabından paylaştığını öne süren Reha Muhtar, itibarının zedelendiği gerekçesiyle yeniden mahkemeye başvurdu. Deniz Uğur’a 60 bin liralık manevi tazminat davası açan Reha Muhtar’ın mahkemeye sunduğu dilekçede, özetle şunlara yer verildi:



‘ÇOCUĞU SUÇA SÜRÜKLEDİ’



“Deniz Uğur tarafından küçük çocuk suça sürüklenmiş, rıza dışı ve gizlice ses kaydı aldırılmış ve hukuka aykırı olan bu ses kaydı internet ortamında ifşa edilmiştir. Reha Muhtar’ın kamuoyu önünde itibarının zedelenmesine ve manevi çöküntü yaşamasına neden olmuştur. Muhtar’ın, kızını koruduğunu ifade etmek yerine, kötü niyetli delil oluşturmaya çalışmıştır. 60 bin liralık manevi tazminatın faiziyle birlikte Uğur’dan alınmasını talep ediyoruz.”

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‘BU DAVAYI İNTİKAM ALMAK İÇİN AÇTI’

Deniz Uğur ise Reha Muhtar’ın aralarında görülen velayet davası nedeniyle sürekli kendisine karşı saldırı halinde olduğunu belirterek iddiaları reddetti. Cevap dilekçesinde, davanın Reha Muhtar’ın intikam amaçlı açtığı davalardan birisi olduğunu öne sürüldü ve davanın reddi istendi. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yaklaşık 2 yıldır görülen davada, karar açıklandı. Muhtar’ın davasını kısmen kabul eden mahkeme, Uğur’u 10 bin lira manevi tazminat ödemeye hükmetti. Mahkeme gerekçeli kararında, “Deniz Uğur’un, Reha Muhtar’a yönelik gerçekleşen eylemi kişilik haklarına saldırı niteliğindedir. Bu nedenle Reha Muhtar, Deniz Uğur’dan manevi tazminat istemekte haklıdır” dedi.