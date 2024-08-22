Deniz Uğur ile Nilüfer karşı karşıya: Kaçırma iftira!

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TELEVİZYON programcısı ve gazeteci Reha Muhtar, geçen pazartesi gecesi Sarıyer’deki evinde merdivenlerden düştü. Hastaneye kaldırılan ve bilinci kapalı olan Muhtar yoğun bakımda entübe edildi. Reha Muhtar’ın ikiz çocuklarının annesi oyuncu Deniz Uğur, olay sırasında Muhtar’ın yanında bulunan 15 yaşındaki oğlu Poyraz’ın kayıp olduğunu öne sürdü. Oyuncu, oğlunu alıkoydukları iddiasıyla Reha Muhtar’ın eski sevgilisi Nilüfer ile sanatçının kızı Ayşe Nazlı Yumlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.



GÖZALTINA ALINSINLAR



Deniz Uğur’un avukatı Feyza Altun tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan şikâyet dilekçesinde şu ifadelere yer verildi: “Reha Muhtar, evinde düşmesi sonrası entübe edilmiştir. Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre Ayşe Nazlı Yumlu, Muhtar entübe halindeyken Poyraz’ı alıp kaçmıştır. Bu eylemin talimatını annesi Nilüfer vermiştir. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube’ye kayıp ihbarı yapılmıştır. Çocuğun yaşayıp yaşamadığı, güvende olup olmadığı meçhuldür. Kayıp çocuk Poyraz Muhtar’ın bulunması adına savcılık tarafından şüpheliler şarkıcı Nilüfer ile kızı Ayşe Nazlı Yumlu hakkında gözaltı kararı verilmesini ve soruşturma sonucu haklarında kamu davası açılmasını talep ediyoruz.” Yapılan şikâyetin ardından Poyraz Muhtar’ın Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube’de, Ayşe Nazlı’nın da karakolda ifade verdiği öğrenildi.

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Deniz Uğur: Bunlar çete mi





Dün basın toplantısı düzenleyen Deniz Uğur, oğlu Poyraz’la konuşmasının engellendiğini öne sürdü:

“Poyraz’ı neden benden ve devlet görevlilerinden uzak tutmaya çalışıyorlar? Olayın nasıl olduğunu gören benim oğlum, konuşturmuyorlar kimseyle. Bunlar çete mi? Nilüfer kim? Ayşe Nazlı kim? Hiçbir yasal bağlantıları yok. Bu çocuk kaçırmadır.” Oyuncu, Reha Muhtar’ın kaza gecesi alkol aldığını gören tanıkların olduğunu da öne sürdü: “Görgü tanıkları, o akşam Reha Bey’in oğlumla bir restoranda olduğunu, çok yüksek miktarda alkol tükettiğini, yere kapaklandığını, arabayı kendisinin kullanmak istediğini söylüyor. Çocuk zorla arabaya bindirilmiş. Kaza geçirebilirlerdi, oğlum ölebilirdi.” Deniz Uğur dün akşam saatlerinde de sosyal medyada şu paylaşımı yaptı: “Mahkeme, çocuğumun direkt olarak ve derhal bana teslim edilmesini emretti. Yani hukuk karar verdi. Sevgili Nilüfer, çocuğumun bana teslim edilmesini sağlamanızı rica ediyorum. Beni çocuğumdan artık ayırmayın.”

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Nilüfer: Annesini aramadı





Nilüfer dün bir video yayınlayarak iddialara yanıt verdi.

“4 gündür Bodrum’dayım” diyen sanatçı şöyle konuştu: “Çocuk kaçırma ya da alıkoyma sözkonusu değildir. Tamamı iğrenç bir iftiradır. Dün sabah beni kızım aradı. ‘Babam entübe edilmiş’ dedi. ‘Hemen hastaneye git’ dedim. Gece 01.00 sularında Reha Bey oğluyla yemekten dönerken merdivenden düşüyor. Poyraz komşudan yardım istiyor. Komşu ambulans çağırıyor. 01.30’dan itibaren Poyraz hastanede ve tek başına. Ayşe Nazlı’yı aramış. Ancak Ayşe Nazlı uyuduğu için duymamış, sabah görmüş. Poyraz, annesini aramamış, çünkü annesinin evine gitmek istemiyor. Kan bağları olmasa da Poyraz ve Ayşe Nazlı kardeş. Poyraz kedisi ve köpeğine bakmak, birkaç parça da eşya almak için evine gitmek istedi. Ayşe Nazlı da Poyraz’ı, Reha Bey’in evine götürdü. O sırada telefon geldi, ‘Ayşe Nazlı, Poyraz’ı hastaneye getirsin, yoksa suç duyurusunda bulunacağız’ dediler. Ben de kızıma hastaneye gitmelerini söyledim. Olay budur.”

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Poyraz Muhtar: ‘Burada çok mutluyum’





Annesi Deniz Uğur’un ‘kaçırıldı’ iddialarının ardından babası Reha Muhtar’ın evinden bir video paylaşan Poyraz Muhtar ise şunları söyledi:

“Sosyal medyada sürekli görüyorum annem kaçırıldığımı söylüyor. Ama ben kaçırılmadım. Ablamdan rica ettim beni babamın evine götür diye. Burada benim kedim var, köpeğim var. Onlara bakmam gerekiyor. Ablam var Ayşe Nazlı… Bakın ben evdeyim burada çok mutluyum. Başka hiçbir yere gitmek istemiyorum.” Poyraz Muhtar, ayrıca sosyal medyadan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı’nı etiketleyerek ‘Babamın evinde kalmak istiyorum’ mesajını paylaştı.

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Uğur Dündar: Çocukları nöbetleşe hastaneye geliyor

Gazeteci Uğur Dündar, meslektaşı Reha Muhtar’ın hastane sürecini yakından takip ettiğini belirterek şu paylaşımı yaptı: “Oğlu Poyraz ile kızı Ayşe Nazlı nöbetleşe hastaneye geliyor. Poyraz ve Ayşe Nazlı yaşlarının çok ötesinde bir olgunlukla sorularıma cevap veriyor. Bugün (dün) Reha’nın beyin tomografisi çekilip ayrıntılı tetkikler yapılacak. İnşallah iyileşecek ve çocukları, sevgili babalarına kavuşacak.”

Korkuluk kırıldı iddiası

Reha Muhtar’ın alkollü olduğu için merdivenden düştüğü öne sürülmüştü. Gazeteci Burhan Akdağ ise Poyraz Muhtar’la konuştuğunu belirterek şu iddiada bulundu: “Poyraz, babası Reha Muhtar’ın evinde merdivenlerden inerken korkuluklara tutunduğunu, ancak o an korkuluğun ansızın kırılmasıyla babasının acı bir şekilde merdivenlerden aşağı yuvarlandığını anlattı.”