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Deniz Seki isyan etti: Çok ayıp ya

#Deniz Seki#Melek Mosso#Sezen Aksu
Deniz Seki isyan etti: Çok ayıp ya

Deniz Seki, “Türkiye’de 2021’in En İyi Şarkıcısı” anketine tepki gösterdi. Seki’nin ankette seçilen sanatçılarla ilgili açıklamaları, müzik dünyasında yeni bir polemiği başlattı.

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Optimar şirketinin, “2021’in En İyi Şarkıcıları” adlı bir anket yaptı. Anket sonucuna göre Melek Mosso birinci sırada yer aldı.

Onu, Sezen Aksu, Hadise ve Zeynep Bastık takip etti. Instagram’da açıklanan anket sonuçlarını gören Deniz Seki, “Çok ayıp bu açıklamalar ya. Bir sürü meslektaşım adına da çok ayıp karşılıyorum bu seçmeleri. Neye göre, kime göre? Bu kadar ‘özel yorumcu’ varken hem de!” diye yazdı.

Ankette “en iyi şarkıcı” seçilen isimlerden Melek Mosso, Deniz Seki’nin yorumuna “Abla biz özel değil miyiz” diye bir yanıt verdi.

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